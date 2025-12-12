Στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης οι αγρότες: Με φέρετρα στα τρακτέρ – Έκλεισαν την κεντρική πύλη

Στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης και με φέρετρα στα τρακτέρ έφτασαν αγρότες της Βόρειας Ελλάδας και της Θεσσαλίας, λίγο πριν τις 12, ενώ νωρίτερα κινήθηκαν συντονισμένα μέσω της Εθνικής οδού.

Σύμφωνα με όσα έχουν δηλώσει οι αγρότες, θα προχωρήσουν σε συμβολικό αποκλεισμό του λιμανιού της Θεσσαλονίκης για τρεις περίπου ώρες αφού πρώτα πραγματοποιήσουν συνέλευση.

Ορισμένοι αγρότες προχώρησαν σε μια συμβολική κίνηση αναφορικά με τον πρωτογενή τομέα παραγωγής, και έδεσαν στα τρακτέρ τους φέρετρα.

Νωρίτερα, οι αγρότες ξεκίνησαν με τρακτέρ τους συντονισμένα για το λιμάνι της Θεσσαλονίκης από το μπλόκο στα Μάλγαρα, στα Πράσινα Φανάρια, το Δερβένι.

Σύμφωνα με όσα δήλωσε το μέλος της Πανελλήνιας Επιτροπής Μπλόκων, Κώστας Ανεστίδης οι αγρότες προσπάθησαν να έρθουν σε συνεννόηση με το λιμεναρχείο ώστε να σταθμεύσουν τα οχήματά τους εντός του λιμανιού για να μην κλείσουν την κυκλοφορία ωστόσο δεν ήρθαν σε συμφωνία.

“Πάμε στο Λιμάνι. Χθες; ζητήσαμε από τον κ. Λιμενάρχη για να μην παρεμποδίσουμε την κυκλοφορία να μπούμε εντός του λιμανιού σε μια ανοιχτή αλάνα για να μην κλείσουμε το δρόμο, αλλά ήταν αδύνατο. Άρα τον δρόμο τον κλείνουν αυτοί” δήλωσε χαρακτηριστικά ο Κ. Ανεστίδης.

Έκλεισε η κεντρική πύλη του λιμανιού

Στη συνέχεια, λίγο πριν τις 11:30 αστυνομικοί σφράγισαν την κεντρική είσοδο του λιμανιού της Θεσσαλονίκης απαγορεύοντας την είσοδο σε οποιοδήποτε όχημα, καθώς αναμένεται να φτάσουν αγρότες από το μπλόκο στα Μάλγαρα, στα Πράσινα Φανάρια, το Δερβένι καθώς και αγρότες από Δυτική Μακεδονία, Θεσσαλία, Πιερία, Ημαθία.

Πηγή: thetoc.gr

Φωτογραφίες αρχείο: Eurokinissi