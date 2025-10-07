Στο Λέτσε της Ιταλίας αντιπροσωπεία του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Αγρινίου για να πάρουν ζωή τα θεατρικά αρχεία

Το Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Αγρινίου (ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Αγρινίου) συμμετέχει ως εταίρος στην Πράξη «Technologies and Digitisation to Make Archives Villages of New Memories and Experiences» (ARCHILIVES), η οποία συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Interreg VI-A Ελλάδα–Ιταλία 2021–2027 με συνολικό προϋπολογισμό 920.824,00 €.

Η Πράξη, διάρκειας 24 μηνών (27 Μαΐου 2025 – 27 Μαΐου 2027), στοχεύει στη μετατροπή των θεατρικών αρχείων σε «ζωντανά», κοινόχρηστα και προσβάσιμα πολιτιστικά οικοσυστήματα, υπερβαίνοντας τα φυσικά και άυλα όρια της παραδοσιακής αρχειακής διαχείρισης.

Η Εναρκτήρια Συνάντηση (Kick-off Meeting) της Πράξης πραγματοποιήθηκε στην πόλη Λέτσε της Περιφέρειας Απουλία (Ιταλία), στις 30 Σεπτεμβρίου και 1 Οκτωβρίου 2025, σηματοδοτώντας την επίσημη έναρξη των δραστηριοτήτων του ARCHILIVES. Η συνάντηση φιλοξενήθηκε στις εγκαταστάσεις του Teatro Koreja, που είναι ο Επικεφαλής Εταίρος του έργου, και συγκέντρωσε όλους τους εταίρους της σύμπραξης.

Το εταιρικό σχήμα του έργου απαρτίζεται από τους εξής φορείς:

1. KOREJA – Συνεταιριστική Εταιρεία Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας (Κύριος Δικαιούχος) – Ιταλία

2. PRIMAVERA DEI TEATRI – Πολιτιστικός Σύλλογος - Ιταλία

3. Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Αγρινίου - Ελλάδα

4. Δημοτικό και Περιφερειακό Θέατρο Κέρκυρας – Ειδική Επιχείρηση του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων - Ελλάδα

Η ομάδα έργου του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Αγρινίου συμμετείχε ενεργά στις εργασίες της εναρκτήριας συνάντησης, παρουσιάζοντας το προφίλ και τη δραστηριότητά του, καθώς και τα πρώτα στοιχεία του πλούσιου θεατρικού του αρχείου που θα αξιοποιηθούν στο πλαίσιο του έργου. Παράλληλα, συμμετείχε στις τεχνικές συζητήσεις για την οργάνωση του έργου, τον προγραμματισμό των δράσεων ψηφιοποίησης και τη συμβολή του θεάτρου στη δημιουργία του κοινού, διασυνοριακού ψηφιακού θεατρικού αρχείου.

Κατά τη διάρκεια της διήμερης εκδήλωσης, οι εταίροι αντάλλαξαν γνώσεις και εμπειρίες, συζήτησαν τεχνικές προδιαγραφές και συνδιαμόρφωσαν το πλαίσιο συνεργασίας για την ομαλή έναρξη του έργου, διασφαλίζοντας την πλήρη συμμόρφωση με το θεσμικό πλαίσιο του Προγράμματος Interreg VI-A Ελλάδα–Ιταλία 2021–2027.

Το έργο ARCHILIVES στοχεύει να ψηφιοποιήσει και να αναδείξει τη θεατρική πολιτιστική κληρονομιά της Ελλάδας και της Ιταλίας μέσα από τη δημιουργία μιας διασυνοριακής, προσβάσιμης ψηφιακής πλατφόρμας, που θα λειτουργεί ως “ψηφιακή σκηνή” ανοιχτή σε κοινό, καλλιτέχνες και ερευνητές.

Καθ’ όλη τη διάρκεια του έργου, οι εταίροι θα προχωρήσουν στην ψηφιοποίηση του αρχειακού υλικού (φωτογραφίες, βίντεο, προγράμματα, αφίσες, δημοσιεύσεις κ.ά.) και στην παραγωγή ψηφιακών βιντεοαφηγήσεων, που θα παρουσιάζουν την ιστορία, τις προσωπικότητες και τις στιγμές των θεάτρων μέσα στον χρόνο.

Η πιλοτική φάση θα περιλαμβάνει μια σειρά από δημόσιες εκδηλώσεις στις πόλεις των εταίρων, στις οποίες καλλιτέχνες, σκηνοθέτες και δημιουργοί που συνδέθηκαν με το έργο των θεάτρων θα μοιραστούν προσωπικές ιστορίες και βιώματα, μετατρέποντας τα αρχεία σε διαδραστικούς χώρους ζωντανής μνήμης και συμμετοχικής αφήγησης.

Μέσα από αυτή τη διακρατική συνεργασία, το έργο ARCHILIVES φιλοδοξεί να διατηρήσει και να επαναπροσδιορίσει τη θεατρική μνήμη και ταυτότητα των δύο χωρών, μεταφέροντάς την στο παρόν και προβάλλοντάς την στο μέλλον. Με αυτόν τον τρόπο, η πολιτιστική κληρονομιά των θεάτρων παύει να παραμένει “κλειδωμένη” σε φυσικά αρχεία, αποκτώντας νέα ζωή ως πηγή έμπνευσης, εκπαίδευσης και δημιουργικότητας για τις επόμενες γενιές.