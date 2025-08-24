Στο κόκκινο οι ελεγκτές στο Άκτιο – Αντιδρά η Ένωση Στρατιωτικών Αιτωλοακαρνανίας

Στο κόκκινο οι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας στο αεροδρόμιο στο Άκτιο, με την Ένωση Στρατιωτικών Αιτωλοακαρνανίας να αντιδρά, καθώς το Υπουργείο Άμυνας δεν φαίνεται να ενισχύει το προσωπικό παρά τις αποζημιώσεις από τη Fraport Greece.

Παρά τις σημαντικές αποζημιώσεις που λαμβάνει η Πολεμική Αεροπορία από τη Fraport Greece για τις υπηρεσίες που παρέχει στο αεροδρόμιο του Ακτίου, το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας δεν φαίνεται διατεθειμένο να ενισχύσει τους στρατιωτικούς ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας.

Οι τελευταίοι εξυπηρετούν εκατοντάδες πολιτικές πτήσεις κάθε χρόνο, με την κίνηση να κορυφώνεται από τον Απρίλιο μέχρι τον Νοέμβριο, χωρίς ωστόσο να αυξάνεται το προσωπικό που καλύπτει τις ανάγκες.

Σε απάντηση κοινοβουλευτικής ερώτησης του βουλευτή Κωνσταντίνου Χήτα, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας ξεκαθάρισε ότι η Μονάδα Υποστήριξης FOB Aktion έχει ως αποστολή τη φιλοξενία εθνικών και νατοϊκών αεροσκαφών και ελικοπτέρων, ενώ το αεροδρόμιο παραμένει κοινής χρήσης. Οι χώροι πολιτικής αεροπορίας έχουν παραχωρηθεί στη Fraport, ωστόσο η συντήρηση, λειτουργία και παροχή υπηρεσιών διαχείρισης εναέριας κυκλοφορίας εξακολουθούν να αποτελούν ευθύνη της Πολεμικής Αεροπορίας.

Όπως τόνισε ο υπουργός, το προσωπικό δεν αυξομειώνεται με βάση τις απαιτήσεις τρίτων (ΥΠΑ, Fraport κ.λπ.), αλλά μόνο ανάλογα με τις επιχειρησιακές ανάγκες της ΠΑ ή γενικότερα των Ενόπλων Δυνάμεων. Αναφορικά με την αποζημίωση, υπάρχει συνεργασία με το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών για το ενδεχόμενο επέκτασης του επιδόματος EUROCONTROL και στο προσωπικό που παρέχει υπηρεσίες σε πολιτικά αεροσκάφη.

Η ανακοίνωση αυτή ακολούθησε σχετική παρέμβαση της Ένωσης Στρατιωτικών ΠΕ Αιτωλοακαρνανίας, η οποία είχε ζητήσει σαφή καθορισμό των υποχρεώσεων και δυνατότητα αποζημίωσης για το στρατιωτικό προσωπικό. Μετά την απάντηση του υπουργού, η Ένωση χαρακτήρισε τη στάση του Υπουργείου «αδιανόητη» και προανήγγειλε άμεσες πρωτοβουλίες ενημέρωσης προς κάθε κατεύθυνση, επισημαίνοντας τους κινδύνους που εγκυμονεί η έλλειψη προσωπικού στη στρατιωτική βάση του Ακτίου.