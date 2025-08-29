Στο “κίτρινο” η Δυτική Ελλάδα για κίνδυνο πυρκαγιάς

Στο "κίτρινο" βρίσκεται σήμερα η Δυτική Ελλάδα για κίνδυνο πυρκαγιάς σύμφωνα με τον Χάρτη που εξέδωσε η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας.

Πιο αναλυτικά:

Υψηλός ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς για σήμερα Παρασκευή 29-08-2025 (κατηγορία 3) στην Περιφέρεια Αττικής, σε περιοχές του Νομού Ροδόπης στις Περιφερειακές Ενότητες Ευβοίας, Αχαΐας, Αργολίδας, Αρκαδίας, Ηλείας, Κορινθίας και Λακωνίας. στη Χαλκιδική, σε πολλά νησιά του Αιγαίου, Θεσπρωτία, Αιτωλοακαρνανία, Λακωνία, στη Βοιωτία, σύμφωνα με τον Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς που εξέδωσε την Πέμπτη 28-08-2025 η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας.

Στην κατηγορία Κινδύνου 3 (Υψηλή) είναι πιθανό να εκδηλωθεί αυξημένος αριθμός πυρκαγιών, αρκετές από τις οποίες θα είναι δύσκολο να αντιμετωπιστούν εξαιτίας της μορφολογίας εδάφους, των τοπικών ανέμων κλπ.