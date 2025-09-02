Στο Καρπενήσι το 2ο summer camp Βελγικών Ποιμενικών

Για 2η συνεχόμενη χρονιά το Καρπενήσι φιλοξένησε το summer camp του Κυνοφιλικού Ομίλου Βελγικών Ποιμενικών Ελλάδος, με προπόνηση, εκδρομές και δραστηριότητες για τους τετράποδους φίλους και τους συμμετέχοντες.

Το καλοκαίρι του 2025 το Καρπενήσι φιλοξένησε για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά το summer camp του Κυνοφιλικού Ομίλου Βελγικών Ποιμενικών Ελλάδος (ΚΟΒΕΠΕ), που πλέον εξελίσσεται σε θεσμό για τα μέλη του συλλόγου και τους φίλους των Βελγικών Ποιμενικών. Σε ένα μαγευτικό περιβάλλον, συμμετέχοντες και τετράποδοι φίλοι απόλαυσαν ημέρες γεμάτες προπόνηση, εκδρομές και κοινές εμπειρίες, δημιουργώντας μια μεγάλη οικογένεια με κέντρο τον σκύλο.

Η συμμετοχή ήταν μεγάλη και η διάθεση όλων ξεχώρισε, με μέλη να συμβάλλουν ενεργά στο στήσιμο στίβων και στην ομαλή διεξαγωγή του camp, ανταλλάσσοντας παράλληλα γνώσεις εμπειρίες και τεχνικές. Όπως τονίζει ο όμιλος, η γνώση μοιράστηκε απλόχερα και αφιλοκερδώς, με μοναδικό γνώμονα την αγάπη για τα σκυλιά.

Εκτός από τις προπονήσεις, οι εκδρομές στα όμορφα μέρη της Ευρυτανίας και οι επισκέψεις σε μουσεία πρόσφεραν στιγμές χαλάρωσης και πολιτιστικής εξερεύνησης. Η ώρα του φαγητού αποτέλεσε ακόμη μία ευκαιρία για σύσφιξη σχέσεων, γέλια και ανασκόπηση της ημέρας, ενισχύοντας το αίσθημα μιας μεγάλης δυναμικής παρέας που λειτούργησε σαν ένα σώμα.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΚΟΒΕΠΕ εξέφρασε την ικανοποίησή του για την επιτυχία του camp, τονίζοντας ότι στόχος είναι κάθε χρόνο η διοργάνωση να βελτιώνεται, να εμπλουτίζεται και να προσφέρει ακόμη περισσότερα στα μέλη και τους σκύλους τους.

Το επόμενο ραντεβού δόθηκε ήδη για τις 29 και 30 Νοεμβρίου στο Καρπενήσι, για τους προκριματικούς αγώνες.

Πηγή: evrytanika.gr