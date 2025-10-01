Στο «φως» εγκληματική οργάνωση σε Πάτρα και Αμαλιάδα - Συλλήψεις για ληστείες και κλοπές ύψους 32.000 ευρώ

Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση τα μέλη της οποίας εμπλέκονται σε ληστεία και κλοπές σε Πάτρα και Αμαλιάδα. Συνολικά συνελήφθησαν τρία μέλη, ενώ ταυτοποιήθηκαν άλλοι τρεις συνεργοί τους.

Από την έρευνα προέκυψε ότι η οργάνωση διέπραξε μία ληστεία και 16 κλοπές σε καταστήματα και επιχειρήσεις, αποκομίζοντας παράνομο περιουσιακό όφελος που ξεπερνά τις 32.000 ευρώ.

Η ανακοίνωση της Αστυνομίας:

Εξαρθρώθηκε, μετά από μεθοδική και εμπεριστατωμένη έρευνα των αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών, εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας ενέχονται σε ληστεία και κλοπές.

Στο πλαίσιο συντονισμένης αστυνομικής επιχείρησης που πραγματοποιήθηκε προχθές το μεσημέρι και χθες το πρωί, στην Πάτρα και στην Αμαλιάδα, συνελήφθησαν από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών και του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ήλιδας, τρεις ημεδαποί άνδρες, σε βάρος των οποίων σχηματίσθηκε κακουργηματικού χαρακτήρα δικογραφία -κατά περίπτωση- για εγκληματική οργάνωση, ληστεία και διακεκριμένες κλοπές.

Για την ίδια υπόθεση, σχηματίστηκε κακουργηματικού χαρακτήρα δικογραφία για εγκληματική οργάνωση και διακεκριμένες κλοπές σε βάρος δυο ημεδαπών ανδρών, συνεργών των συλληφθέντων, καθώς και δικογραφία σε βάρος μιας γυναίκας για κλοπή κατά συναυτουργία.

Ειδικότερα, από την έρευνα των αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών, προέκυψε ότι τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης, από τον Φεβρουάριο του 2025 έως τον Σεπτέμβριο του 2025 διέπραξαν -16- κλοπές (-13- τετελεσμένες - -3- απόπειρες), σε καταστήματα, σε μηχάνημα έργων στην Πάτρα, σε επιχείρηση στην Αμαλιάδα, καθώς και σε βάρος μιας γυναίκας, κατά τις οποίες αφαίρεσαν συνολικά περίπου -23.000- ευρώ, καθώς και αντικείμενα (υδραυλική σφύρα, μίκτη και κονσόλα μουσικής, 14 κινητά τηλέφωνα, έγγραφα και άλλα), η αξία των οποίων ξεπερνά τις -9.100- ευρώ.

Από την αστυνομική προανάκριση επίσης προέκυψε ότι ο ένας συλληφθείς στις 12-01-2024 το βράδυ στην Πάτρα, με ένα ακόμα άγνωστο δράστη, επιβιβάστηκαν σε δημόσιας χρήσεως επιβατηγό αυτοκίνητο και ζήτησαν από τον οδηγό να τους μεταφέρει σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος, όπου κατά την άφιξή τους με την απειλή μαχαιριού, ακινητοποίησαν τον οδηγό και του αφαίρεσαν -160- ευρώ και ένα ρολόι.

Ως προς την μεθοδολογία, επισημαίνεται ότι οι κατηγορούμενοι συγκρότησαν δομημένη και με διαρκή δράση εγκληματική οργάνωση, ενεργώντας με διαφορετική σύνθεση κάθε φορά, με σκοπό την διάπραξη κλοπών.

Οι κατηγορούμενοι μετέβαιναν στα καταστήματα - στόχους κυρίως βραδινές ώρες, φορώντας κουκούλες και γάντια, ενώ για την διαφυγή τους από τους τόπους τέλεσης των κλοπών χρησιμοποιούσαν διαφορετικά οχήματα, προκειμένου να δυσχεραίνουν τον εντοπισμό τους από τις αστυνομικές αρχές.

Σε σωματικούς ελέγχους που διενεργήθηκαν στους συλληφθέντες καθώς και σε έρευνα σε οικία, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν ένα κινητό τηλέφωνο και ένα ένδυμα, ενώ κατασχέθηκε και ένα αυτοκίνητο ως μέσο τέλεσης αξιόποινης πράξης.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αχαΐας, ενώ συνεχίζονται οι έρευνες προκειμένου διακριβωθεί η συμμετοχή τους και σε άλλες αξιόποινες πράξεις.