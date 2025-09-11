Στο επίκεντρο η πρόληψη της σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών - Ημερίδα από τον Δήμο Μεσολογγίου

Ημερίδα ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης με τίτλο «Το σώμα μου μου ανήκει» πραγματοποιήθηκε χθες Τετάρτη, 10 Σεπτεμβρίου 2025, από τον Τομέα Παιδείας του Δήμου Ιερής Πόλης Μεσολογγίου, στο Αμφιθέατρο της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας, στο Μεσολόγγι.

Στόχος της εκδήλωσης ήταν η ανάδειξη και η συζήτηση ενός κρίσιμου κοινωνικού ζητήματος,

ενόψει και της σημερινής έναρξης της νέας σχολικής χρονιάς: της πρόληψης της σεξουαλικής

κακοποίησης παιδιών και εφήβων.

Οι ομιλητές, Μαρίνος Αναστασόπουλος, Σύμβουλος Εκπαίδευσης, Μαρία Γυφτογιάννη,

Λογοθεραπεύτρια ΚΕΔΑΣΥ και η Θεατρολόγος Άννα Μανθάτη, παρουσίασαν εργαλεία, γνώσεις

και καλές πρακτικές που μπορούν να συμβάλουν στην προστασία των παιδιών και στη

δημιουργία ασφαλών περιβαλλόντων.

Τοποθετήσεις πραγματοποίησαν επίσης εκ μέρους του Δήμου Ιερής Πόλης Μεσολογγίου η εντεταλμένη σύμβουλος Παιδείας, Μαρία Παπαδημητρίου, η οποία άνοιξε την εκδήλωση,

καθώς και ο Αντιδήμαρχος Παιδείας και Αθλητισμού, Σωτήρης Φαράντος.

Η ημερίδα τελούσε υπό την αιγίδα του Δήμου Ιερής Πόλης Μεσολογγίου και της Περιφέρειας

Δυτικής Ελλάδας.