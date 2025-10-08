Στο «Emileon» ο Γιάννης Αναστασίου για την πρώτη του προπόνηση (στη δεύτερη θητεία του) με τον Παναιτωλικό

Ο Γιάννης Αναστασίου θα βρεθεί το απόγευμα της Τετάρτης (8/10) στο «Emileon» για να κάνει την πρώτη του προπόνηση στη δεύτερη θητεία του ως προπονητής του Παναιτωλικού.

Ο Παναιτωλικός μπαίνει σε μια διαδικασία αγωνιστικής «επανεκκίνησης». Η βαριά ήττα από το Λεβαδειακό ήταν το τελευταίο παιχνίδι του Γιάννη Πετράκη στην τεχνική ηγεσία των Καναρινιών, καθώς οι δυο πλευρές συμφώνησαν για την κοινή συναινέσει λύση της συνεργασίας τους, με τον Γιάννη Αναστασίου να είναι ο διαδοχός του και να επιστρέφει σε γνώριμα «λημέρια», ύστερα από μια διετία.

Μετά από το διήμερο ρεπό που είχαν ύστερα από τον αγώνα της Λιβαδειάς οι ποδοσφαιριστές των Κιτρινομπλέ θα επιστρέψουν στο «Emileon» όπου θα κάνουν την πρώτη τους προπόνηση υπό τις οδηγίες του νέου τους προπονητή.

Ένα «ανοιχτό» ζήτημα είναι αυτό του επιτελείου του Αρτινού κόουτς, καθώς ακόμα δεν έχει αποσαφηνιστεί το staff που θα τον πλαισιώσει στην επιστροφή του στο Αγρίνιο. Μαζί με τον Γιάννη Πετράκη αποχώρησαν και οι συνεργάτες του Κατσούλης, Επιτροπάκης, Ανυφαντάκης, ενώ μένει να φανεί αν θα υπάρξει κάποια εξέλιξη με το μέλλον των Τσενάμο (προπονητής τερματοφυλάκων), Λεκατσά (προπονητής φυσικής κατάστασης) και Ψυλιά (αναλυτής).

Όσον αφορά τους ποδοσφαιριστές που θα δώσουν το παρών στην πρώτη προπόνηση της δεύτερης θητείας του Γιάννη Αναστασίου, εκτός θα είναι οι διεθνείς με την Εθνική Ελπίδων Νικολάου, Γαλιάτσος, Κοντούρης και Σμυρλής, όπως και ο Χρίστος Σιέλης, ο οποίος παρόλο που υπέστη τράβηγμα έχει ενσωματωθεί κανονικά στην αποστολή της εθνικής Κύπρου.