Στο ΔΣ της ΚΕΔΕ ο Φαρμάκης : Η Αυτοδιοίκηση εκπροσωπεί την «Ελλάδα των πολλών»

Χαιρετισμό στη συνεδρίαση του ΔΣ της ΚΕΔΕ, που πραγματοποιήθηκε χθες στην Ολυμπία, απηύθυνε ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας, Νεκτάριος Φαρμάκης.

Ο Περιφερειάρχης και με τη θεσμική ιδιότητα του Αντιπροέδρου της ΕΝΠΕ στο χαιρετισμός του τόνισε ότι η συνεργασία των δύο βαθμών της Αυτοδιοίκησης είναι πολύ σημαντική και μπορεί να αποτελέσει παράδειγμα και σε άλλους φορείς. Γιατί όπως εξήγησε, η Αυτοδιοίκηση είναι σε καθημερινή τριβή με κάθε κοινωνικό πρόβλημα και αυτό έχει αποτέλεσμα η Αυτοδιοίκηση να έχει μεγαλύτερη πολιτική ωριμότητα σε σχέση με άλλους φορείς.

«Το μέλλον της χώρας είναι στην «Ελλάδα των πολλών». Και αυτή την Ελλάδα εκπροσωπεί η Αυτοδιοίκηση, είτε σε πρώτο (Δήμοι) είτε σε δεύτερο (Περιφέρειες) βαθμό» αναφέρε χαρακτηριστικά ο Νεκτάριος Φαρμάκης .

Εφημερίδα «Συνείδηση»