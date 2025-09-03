Στο ΔΗΠΕΘΕ Αγρινίου εκπρόσωποι από τις ερασιτεχνικές θεατρικές ομάδες

Στα γραφεία του ΔΗΠΕΘΕ Αγρινίου υποδέχθηκαν χθες εκπροσώπους από τις ερασιτεχνικές θεατρικές ομάδες του Δήμου Αγρινίου.

Η συνάντηση, που έγινε με πρωτοβουλία του νέου καλλιτεχνικού διευθυντή Λευτέρη Γιοβανίδη, είχε ως στόχο, πέρα από τη γνωριμία και την ανταλλαγή απόψεων, τον καλύτερο συντονισμό και την οργάνωση της φιλοξενίας του Φεστιβάλ Ερασιτεχνικού Θεάτρου, το οποίο από φέτος θα πραγματοποιείται κάθε Μάιο.

Το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Αγρινίου στηρίζει έμπρακτα τη θεατρική δημιουργία και αναγνωρίζει τη σπουδαία συμβολή των ερασιτεχνικών ομάδων στην πολιτιστική ζωή του τόπου μας.

«Μαζί, χτίζουμε τις βάσεις για έναν θεσμό που θα αναδεικνύει τη φωνή των δημιουργών και θα προσφέρει στο κοινό πλούσιες θεατρικές εμπειρίες» επισήμαναν οι άνθρωποι του ΔΗΠΕΘΕ στην ανάρτησή τους στα social media.

