Στο Αστυνομικό Τμήμα η Τζίνα Αλιμόνου και ο σύντροφός της για περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας

Συναγερμός σήμανε το πρωί της Κυριακής, όταν περιπολικό της ΕΛ.ΑΣ. μετέβη γύρω στις 7:00 στο σπίτι όπου διαμένει η ηθοποιός Τζίνα Αλιμόνου με τον νυν σύντροφό της για περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το ζευγάρι οδηγήθηκε στο Αστυνομικό Τμήμα όπου έδωσε καταθέσεις στο πλαίσιο διερεύνησης περιστατικού ενδοοικογενειακής βίας.

Οι αστυνομικοί φέρεται να κλήθηκαν έπειτα από τηλεφώνημα για έντονο καβγά εντός του σπιτιού, ενώ η υπόθεση εξετάζεται από τις αρμόδιες αρχές. Μέχρι στιγμής δεν έχει διευκρινιστεί αν υπήρξαν τραυματισμοί ή εάν υποβλήθηκαν μηνύσεις από κάποια πλευρά.

tlife.gr