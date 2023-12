Στο Άμστερνταμ με το Erasmus+ το ΣΔΕ Αγρινίου (εικόνες)

Στο Άμστερνταμ με το Ευρωπαϊκό πρόγραμμα επιμόρφωσης Erasmus+2023 το ΣΔΕ Αγρινίου

Το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Αγρινίου συμμετείχε σε επιμορφωτικό πρόγραμμα Erasmus+2023 ΚΑ121 με τίτλο «Εργαλεία παραδοσιακών μορφών τέχνης και τέχνης μέσω ΤΠΕ για τη διδασκαλία των διδακτικών αντικειμένων σας και την προώθηση δεξιοτήτων ζωής»(Traditional Arts and ICT Art Tools for Teaching your Subjects and Promoting Life Skills) το οποίο πραγματοποιήθηκε στο Άμστερνταμ κατά την τρέχουσα περίοδο 04 Δεκεμβρίου έως 09 Δεκεμβρίου 2023

Η επιμόρφωση αυτή αποτελεί μέρος ενός ευρύτερου προγράμματος επιμόρφωσης του ΣΔΕ Αγρινίου μέσω ευρωπαϊκών προγραμμάτων Erasmus+ που έχουν στόχο να καταστήσουν το ΣΔΕ Αγρινίου ένα καινοτόμο σχολείο στο πεδίο της Εκπαίδευσης Ενηλίκων και της Δια Βίου Μάθησης

Για το διδακτικό έτος 2023-2024 η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών και των εκπαιδευομένων του ΣΔΕ Αγρινίου περιλαμβάνει ακόμη τρεις ροές μαθησιακής κινητικότητας στο πλαίσιο του Erasmus+ : Προγραμματίζονται δύο στην Ιταλία και μια στην Ισπανία. Η πρώτη μαθησιακή κινητικότητα στην Ιταλία αφορά επιμόρφωση εκπαιδευτικών ενώ η δεύτερη επιμόρφωση ομάδας εκπαιδευόμενων του σχολείου. Τέλος η τρίτη στην Ισπανία, προβλέπει Παρατήρηση στην Τάξη (JobShadowing) στο πλαίσιο της επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών.

Στην επιμόρφωση που πραγματοποιήθηκε στην πρωτεύουσα της Ολλανδίας συμμετείχαν εκπαιδευτικοί από τρεις χώρες(Ελλάδα, Πορτογαλία και Μάλτα).Από το ΣΔΕ Αγρινίου συμμετείχαν οι εκπαιδευτικοί Δήμος Δημήτριος, Κουκούλης Κωνσταντίνος, Κουρελή Βασιλική και Νάσιος Νικόλαος.

Η ανάγκη για τη συμμετοχή στο εν λόγω Πρόγραμμα προέκυψε από την ίδια τη μεθοδολογία-καινοτομία μάθησης του σχολείου που στόχο του έχει οι ενήλικες να:

· ολοκληρώσουν την υποχρεωτική εκπαίδευση

· συνδεθούν με τα συστήματα εκπαίδευσης και κατάρτισης

· αποκτήσουν σύγχρονες γνώσεις και δεξιότητες

· ενισχύσουν την προσωπικότητά τους ανακτώντας την αυτοεκτίμηση και την αυτοπεποίθησή τους

· ενταχθούν στην αγορά εργασίας ή να βελτιώσουν τη θέση τους στον χώρο της δουλειάς τους.

Σε αυτό το πλαίσιο το ΣΔΕ Αγρινίου, από την ίδρυση του το 2003, μέσω και της καινοτόμου ευρωπαϊκής επιμόρφωσης,προσπαθεί να βοηθήσει τους ενήλικες/ες εκπαιδευόμενους/νες παρέχοντας τους χρήσιμα και ουσιαστικά εφόδια και προσόντα ώστε να ανταπεξέλθουν στις σύγχρονες προκλήσεις.

Η παρούσα επιμόρφωση αφορούσε εργαλεία παραδοσιακών μορφών τέχνης και τέχνης μέσω ΤΠΕ για τη διδασκαλία των διδακτικών αντικειμένων και την προώθηση δεξιοτήτων ζωής στους εκπαιδευόμενους. Ειδικότερα, το περιεχόμενο της επιμόρφωσης περιλάμβανε:

• Εργαλεία και τεχνικές για παραδοσιακές μορφές τέχνης καθώς και τέχνης μέσω ΤΠΕ

• Τεχνικές για να διατηρούνται ενεργά η προσοχή και τα κίνητρα των μαθητών

•Χρήση των σκαριφημάτων και των καθοδηγούμενων εικόνων για την τόνωση της δημιουργικής και κριτικής σκέψης,ως χρήσιμο σημείο εκκίνησης στη μαθησιακή διαδικασία

• Εμπέδωση εμπιστοσύνης στη δημιουργική διαδικασία.

• Ικανότητα του εκπαιδευτικού να συνδυάζει τις αποκτηθείσες τεχνικές με το αντικείμενο που διδάσκει.

Στο πλαίσιο της επιμόρφωσης οι εκπαιδευτικοί του ΣΔΕ Αγρινίου συμμετείχαν σε βιωματικές δραστηριότητες που υλοποιήθηκαν σε ομάδες εργασίας εφαρμόζοντας την ομαδοσυνεργατική μέθοδο. Η σημαντική εμπειρία όλων των συμμετεχόντων στην εκπαίδευση ενηλίκων ενίσχυσε την αλληλεπίδραση μεταξύ των μελών των ομάδων και βοήθησε στο να αναδειχθούν τα ισχυρά σημεία αλλά και οι αδυναμίες κάθε μέλους όσον αφορά στην χρήση των νέων τεχνολογιών στην εκπαίδευση.

Ο Διευθυντής ΣΔΕ Αγρινίου

Νάσιος Νικόλαος