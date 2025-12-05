Στο Αγρίνιο χτυπά η «καρδιά» της επιστήμης – Τρίτο Καρδιολογικό Συνέδριο

Με ιδιαίτερη επιτυχία ξεκίνησε σήμερα στο Αγρίνιο το διήμερο καρδιολογικό συνέδριο που φιλοξενείται για τρίτη χρονιά στο Παπαστράτειο Μέγαρο, μετατρέποντας και πάλι την πόλη σε σημείο αναφοράς για την Καρδιολογία και ένα ευρύτερο φάσμα επιστημονικών κλάδων.

Η διοργάνωση, που διεξάγεται στις 5 και 6 Δεκεμβρίου 2025, συγκεντρώνει κορυφαίους επιστήμονες και προσωπικότητες, επιβεβαιώνοντας τον ρόλο του Αγρινίου ως «πόλου έλξης» της επιστημονικής κοινότητας.

Το Σάββατο 6 Δεκεμβρίου αναμένεται να δώσει το «παρών» η υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη, ενώ στη φετινή εκδήλωση συμμετέχουν ο καθηγητής Γλωσσολογίας Γιώργος Μπαμπινιώτης, ο πρύτανης του ΕΚΠΑ και καθηγητής Καρδιολογίας Γεράσιμος Σιάσος, καθώς και όλα τα στελέχη της Α’ Πανεπιστημιακής Καρδιολογικής Κλινικής, προσδίδοντας κύρος στην ήδη υψηλού επιπέδου επιστημονική πλατφόρμα.

Η φετινή διοργάνωση πλαισιώνεται από σειρά καινοτόμων δράσεων, ενώ το Σάββατο αποτελεί την κύρια ημέρα επιστημονικών εισηγήσεων, με θεματικές που καλύπτουν από την περιβαλλοντική έρευνα έως κρίσιμα ζητήματα της υγειονομικής πράξης και του θεσμικού πλαισίου της υγείας. Παράλληλα, το πρόγραμμα περιλαμβάνει εισηγήσεις που αγγίζουν ευρύτερες κοινωνικές και ακαδημαϊκές πτυχές.

Στο πλαίσιο των εργασιών, ο Β. Τριανταφυλλίδης παρουσιάζει μελέτες για τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου στις καλλιέργειες, ενώ ο Δ. Βαγενάς αναλύει καινοτόμες μεθόδους ανάκτησης φαινολικών συστατικών από αγροτοβιομηχανικά απόβλητα. Η Ε. Τέσκου εισάγει τους συμμετέχοντες στις βασικές αρχές του δημόσιου δικαίου της υγείας, με παραδείγματα από τη νομολογία ευρωπαϊκών και ελληνικών δικαστηρίων. Την ίδια στιγμή, ο Ο. Ζώρας εμβαθύνει στον ρόλο των παραρτημάτων ξένων πανεπιστημίων στην ενίσχυση της ακαδημαϊκής εξωστρέφειας.

Το ενδιαφέρον στρέφεται αργότερα σε κρίσιμα ζητήματα υγειονομικής πολιτικής. Ο Γ. Παπαθεοδωρίδης παρουσιάζει συνολική αποτύπωση για τις μεταμοσχεύσεις στη χώρα, ενώ ο Δ. Καινούργιος αναλύει τις προκλήσεις του σύγχρονου υγειονομικού περιβάλλοντος. Ο Σ. Βλαχόπουλος θέτει τους βιοηθικούς προβληματισμούς γύρω από το δικαίωμα στην υγεία, ενώ η υπουργός Σοφία Ζαχαράκη αναμένεται να αναδείξει τον καθοριστικό ρόλο της αγωγής υγείας ήδη από το σχολείο.

Ιδιαίτερο βάρος δίνεται στη δημόσια συζήτηση που αφορά την καρδιαγγειακή περίθαλψη στην Αιτωλοακαρνανία. Βουλευτές, αυτοδιοικητικοί, εκπρόσωποι υγειονομικών δομών και θεσμικοί παράγοντες έχουν προσκληθεί να καταθέσουν προτάσεις και εμπειρίες σε μια σπάνιας έκτασης ανταλλαγή απόψεων, με στόχο την ανάδειξη των αναγκών της περιοχής και τον σχεδιασμό λύσεων για την ενίσχυση των υποδομών και των παρεχόμενων υπηρεσιών. Η συζήτηση αναμένεται να φωτίσει, για ακόμη μια φορά, διαχρονικά προβλήματα που απασχολούν τον νομό.

Το πρόγραμμα του απογεύματος περνά σε εξειδικευμένα ιατρικά πεδία. Ο Ι. Δημητρίου αναλύει τη συμβολή των νέων απεικονιστικών τεχνικών στην ενδοκαρδίτιδα, ενώ οι Κ. Κυριακούλης, Σ. Δρογκάρης και Α. Βάκκα παρουσιάζουν σύγχρονες μεθόδους αξιολόγησης της υπέρτασης. Για τη συγκοπή τοποθετούνται οι Ν. Αργυρίου και Μ. Μπότη, ενώ ο Π. Τσιούφης εστιάζει στην κλινική προσέγγιση της κολπικής μαρμαρυγής και στη σημασία της κατάλληλης φαρμακευτικής αγωγής.

Ακολουθούν εισηγήσεις των Δ. Πολύζου και Γ. Κουτσόπουλου για την καρδιακή ανεπάρκεια, του Α. Υφαντή για τα ανευρύσματα κοιλιακής αορτής, του Χ. Φιλίππου για τη διατροφή και των Κ. Παπαδομαρκάκη – Ι. Ζαμάνη για τις σύγχρονες μεθόδους διάγνωσης της υπνικής άπνοιας.

Η ημέρα θα κλείσει με συνοπτική αποτίμηση των συμπερασμάτων. Οι διοργανωτές επιδιώκουν το συνέδριο να αποτελέσει όχι απλώς μια ακόμη επιστημονική συνάντηση, αλλά μια ενεργή πλατφόρμα διαλόγου μεταξύ Επιστήμης, Κοινωνίας και Θεσμών. Οι παρεμβάσεις ειδικών και τοπικών παραγόντων αναμένεται να αναδείξουν ένα ισχυρό υπόβαθρο συνεργασίας, ικανό να θέσει τις βάσεις για μια πιο αποτελεσματική και οργανωμένη στρατηγική υγείας στην περιοχή.

Παρακολουθείστε τι δήλωσε ο Καθηγητής Καρδιολογίας, αντιπρόεδρος της Ιατρικής Σχολής Αθηνών και πρόεδρος της Εφορείας των δύο Πανεπιστημιακών Νοσοκομείων, του «Αρεταίειου» και του «Αιγινήτειου» Κωνσταντίνος Τσιούφης, όπως επίσης και ο καθηγητής Γλωσσολογίας Γιώργος Μπαμπινιώτης, ο πρύτανης του ΕΚΠΑ, Γιώργος Σιάσος και ο ομότιμος καθηγητής Διαχείρισης Φυσικών Καταστροφών Ευθύμης Λέκκας.

