Στο Αγρίνιο 37 νέοι από 6 χώρες στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού προγράμματος “Μονοπάτι της Ελιάς”

Με όραμα, μεράκι και βαθιά πίστη στη δύναμη της συνεργασίας, η ομάδα νέων Aitodreamers κατάφερε να μετατρέψει το Αγρίνιο σε ένα ανοιχτό εργαστήριο πολιτισμού, βιωσιμότητας και ανθρώπινης σύνδεσης. Από τις 15 έως τις 23 Οκτωβρίου, υποδεχτήκαμε 37 νέους και νέες από την Ελλάδα, την Πορτογαλία, την Πολωνία, τη Λιθουανία, τη Λετονία και την Τουρκία, στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus+ “Path of Olive – Το Μονοπάτι της Ελιάς”.

Από την πρώτη κιόλας μέρα, η Γλυπτοθήκη Καπράλου, που μας παραχωρήθηκε με αγάπη από τον Δήμο Αγρινίου, πλημμύρισε με χρώματα, φωνές και νέες φιλίες. Εκεί, άγνωστοι έγιναν ομάδα — μια κοινότητα νέων ανθρώπων που δούλεψαν, έπαιξαν, δημιούργησαν και μοιράστηκαν εμπειρίες ζωής.

Μέσα σε επτά γεμάτες ημέρες, οι συμμετέχοντες εξερεύνησαν τοπία, ιδέες και συναισθήματα. Από βιωματικά εργαστήρια για την ελιά και το κλίμα, μέχρι θεατρικές παρουσιάσεις, κεραμική, πεζοπορία στο δασύλειο του Αγρινίου, storytelling στην πλατεία

και συνεντεύξεις κατοίκων για τη σχέση τους με τη γη και την παράδοση.

Μια ολόκληρη μέρα αφιερώθηκε στη ζωγραφική και την κίνηση στο Πάρκο Αγρινίου, όπου η φύση και η έκφραση ενώθηκαν σε έναν ανοιχτό καμβά. Κατά τη διάρκεια του προγράμματος, οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να

παρακολουθήσουν και έναν εντός έδρας αγώνα του Παναιτωλικού, ζώντας από κοντά την ατμόσφαιρα του γηπέδου και γνωρίζοντας ακόμα μια πλευρά της τοπικής ταυτότητας και κουλτούρας της πόλης.

Το ελαιοτριβείο του Βοϊδή στη Γραμματικού, όπως και η μαγική Λίμνη Τριχωνίδα, έγιναν το φυσικό σκηνικό για αυθεντικές και ανθρώπινες εμπειρίες, αλλά και το ξεκίνημα για τη δημιουργία της ταινίας μικρού μήκους του προγράμματος. Κορυφαία στιγμή αποτέλεσε η δημιουργία της ταινίας μικρού μήκους “ Path of Olive – A Journey Through Youth Collaboration”, η οποία δημιουργήθηκε από τους ίδιους τους συμμετέχοντες, με τη στήριξη της οργανωτικής ομάδας. Η ταινία αποτυπώνει το ταξίδι τους στον τόπο, τη φύση, αλλά και στην καρδιά της φιλοξενίας που ένιωσαν στο Αγρίνιο.

Η διοργανωτική ομάδα απαρτιζόταν από τέσσερις νέους ανθρώπους: τον Φώτη Μπαρδάκη και τον Σπύρο Θεοδωρόπουλο από το Αγρίνιο, και την Ευαγγελία Γεωργακοπούλου και την Κωνσταντίνα Σπανού από το Μεσολόγγι — αποδεικνύοντας ότι η νεολαία της περιοχής μπορεί να οργανώσει δράσεις ευρωπαϊκής εμβέλειας με ψυχή, φαντασία και υπευθυνότητα.

Το “Path of Olive” ήρθε ως φυσική συνέχεια του περσινού επιτυχημένου προγράμματος Erasmus+ “Χορεύοντας με τη Φύση”, που έφερε νέους στο Μεσολόγγι και έθεσε τις βάσεις για ακόμη πιο ουσιαστικές εμπειρίες σύνδεσης με τη φύση και τον πολιτισμό. Η τοπική κοινωνία αγκάλιασε την προσπάθεια με τρόπο που άγγιξε τους συμμετέχοντες. Από επαγγελματίες και καταστηματάρχες, μέχρι περαστικούς και ανθρώπους της καθημερινότητας, οι νέοι ένιωσαν την αυθεντική ελληνική φιλοξενία σε κάθε τους βήμα —

μια φιλοξενία που έγινε κομμάτι της συνολικής τους εμπειρίας στο Αγρίνιο.

Η εβδομάδα κορυφώθηκε με τη Γιορτή Λήξης στη Γλυπτοθήκη Καπράλου, παρουσία του Αντιδημάρχου Αγρινίου, κ. Ανδρέα Σκαρτσαρή, ο οποίος μας τίμησε με ένα ιδιαίτερο δώρο: το βιβλίο της συλλογής του γλύπτη Χρήστου Καπράλου, συνοδευόμενο από το θερμό μήνυμα “You are always welcome in Agrinio.” Ήταν μια στιγμή βαθιάς αναγνώρισης, γεμάτη συγκίνηση και χαμόγελα.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, παρουσιάστηκε η ταινία μικρού μήκους “Path of Olive”, δημιουργημένη από τους ίδιους τους συμμετέχοντες, ενώ στον χώρο φιλοξενήθηκε έκθεση κεραμικής και ζωγραφικής με έργα που δημιουργήθηκαν κατά τη διάρκεια του προγράμματος. Ήταν μια ολοκληρωμένη γιορτή δημιουργίας, πολιτισμού και συνεργασίας.

Το πρόγραμμα “Το Μονοπάτι της Ελιάς” (2024-3-EL02-KA152-YOU-000265216) χρηματοδοτήθηκε από το Erasmus+ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μέσω του Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης, με τη σταθερή και ουσιαστική στήριξη του Δήμου Αγρινίου.

Βίντεο, φωτογραφίες και υλικό θα βρείτε στο aitodreamers.gr, στο YouTube και στα social media των Aitodreamers.

«Γιατί όταν οι νέοι συνεργάζονται, μια μικρή πόλη μπορεί να γίνει σημείο συνάντησης όλης της Ευρώπης».