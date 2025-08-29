Στο 6ο Λύκειο Αγρινίου το προσωνύμιο «Αρχιμανδρίτης Απόστολος Φαφούτης»

Το προσωνύμιο «Αρχιμανδρίτης Απόστολος Φαφούτης» αποκτά το 6ο Γενικό Λύκειο Αγρινίου έπειτα από απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγρινίου και θετικές γνωμοδοτήσεις της Κοινότητας Αγρινίου και της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας.

Η απόφαση αυτή ελήφθη με το σκεπτικό ότι ο Παπάς Αποστόλης (όπως τον αποκαλούσαν οι κάτοικοι του Αγρινίου) «ήταν πρόσωπο ειρήνης και συμφιλίωσης για την πόλη καθώς τον Σεπτέμβριο του 1944 αποσόβησε ένοπλη σύγκρουση μεταξύ των δυνάμεων του ΕΛΑΣ και των Ταγμάτων Ασφαλείας που θα είχε χιλιάδες θύματα αμάχων». Εξάλλου ιερουργούσε στον Παλαιό ναό του Αγίου Χριστοφόρου στην περιοχή που βρίσκεται το 6ο ΓΕΛ Αγρινίου.

Την απόφαση καταψήφισε η Λαϊκή Συσπείρωση που διαφώνησε, με τον επικεφαλής της Τίμο Παπανικολάου να λέει με νόημα ότι «υπήρξαν και Μητροπολίτες που αποτέλεσαν φωτεινές εξαιρέσεις» και να προσθέτει ότι «θα μπορούσε κάποιος άνθρωπος των γραμμάτων», να δοθεί στο προσωνύμιο ενός σχολείου.

Βέβαια είναι γνωστό ότι η Λαϊκή Συσπείρωση για την περίοδο της Κατοχής, του Εμφυλίου, αλλά και για την πρώτη μετεμφυλιακή περίοδο, την εποχή δηλαδή που έζησε ο Αρχιμανδρίτης Απόστολος Φαφούτης κάνει μια διαφορετική αποτίμηση – ερμηνεία των ιστορικών γεγονότων.

Δημήτρης Παπαδάκης