Στις Βρυξέλλες ο Νεκτάριος Φαρμάκης

Στις Βρυξέλλες βρίσκεται ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας, Νεκτάριος Φαρμάκης, συμμετέχοντας στην «Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Περιφερειών και Πόλεων» που πραγματοποιείται αυτές τις μέρες.

Πρόκειται για τη μεγαλύτερη ετήσια εκδήλωση που διοργανώνεται στην έδρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αφιερωμένη στην Πολιτική Συνοχής και γενικότερα την περιφερειακή ανάπτυξη.

Μάλιστα ο Νεκτάριος Φαρμάκης θα συμμετάσχει ως ομιλητής σε εκδήλωση που αφορά την διαμόρφωση σύγχρονων και βιώσιμων συνθηκών διαβίωσης στις πόλεις και γενικότερα στις περιοχές οικιστικής ανάπτυξης. Φυσικά θα υπάρξει η δυνατότητα για επαφές αξιωματούχους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Έλληνες ευρωβουλευτές, αλλά και εκπροσώπους άλλων ευρωπαϊκών Περιφερειών και πόλεων.

Το θετικό από την παρουσία αυτοδιοικητικών της χώρας στις Βρυξέλλες είναι ότι ενίοτε εισακούγονται περισσότερο από τις Βρυξέλλες παρά από την Αθήνα. Για παράδειγμα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει εγκρίνει μια νέα Στρατηγική, το «Affordable Housing», κάτι που είχε προτείνει και η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, με αποτέλεσμα να είναι εφικτό να κατευθυνθούν πόροι για στεγαστική συνδρομή σε νέους και ευάλωτους πολίτες. Αυτό θα πράξει η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας μέσα από πρόγραμμα που θα «τρέξει» το επόμενο χρονικό διάστημα.

Εφημερίδα «Συνείδηση»