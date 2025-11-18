Στις Βρυξέλλες ο Αγρινιώτης Σταύρος Αλεξάκης για το διαγωνισμό του «Ευρωπαίου Νέου Αγρότη»

O Σταύρος Αλεξάκης από το Αγρίνιο διακρίθηκε στον Εθνικό Διαγωνισμό του Έλληνα «Νέου Αγρότη 2025» και αύριο (19.11.25) θα βρεθεί στις Βρυξέλλες για τον πανευρωπαϊκό διαγωνισμό.
Το ypaithros.gr σε δημοσίευμά του περιγράφει την πορεία του ίδιου και της οικογένειάς του για τη δημιουργία σύγχρονης κτηνοτροφικής μονάδας προβάτων και νέου τυροκομείου στη Γουριώτισσα.
Την κτηνοτροφική παράδοση πέντε γενεών Σαρακατσαναίων συνεχίζει, με σύγχρονες βάσεις, ο 29χρονος Σταύρος Αλεξάκης με την οικογένειά του από το χωριό Γουριώτισσα Αιτωλοακαρνανίας, βάζοντας στόχο να αναδείξει την ποιότητα των ελληνικών τυροκομικών προϊόντων και την ιστορία τους σε πανευρωπαϊκό επίπεδο.
Ο Σταύρος είναι ο νέος που διακρίθηκε στον Εθνικό Διαγωνισμό του Έλληνα «Νέου Αγρότη 2025» από την Πανελλήνια Ένωση Νέων Αγροτών και ετοιμάζει βαλίτσες για Βρυξέλλες, προκειμένου να εκπροσωπήσει την Ελλάδα στον πανευρωπαϊκό διαγωνισμό για την ανάδειξη του Ευρωπαίου Νέου Αγρότη 2025, που διοργανώνεται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις Βρυξέλλες στις 19 Νοεμβρίου, στο πλαίσιο του 11ου Ευρωπαϊκού Συνεδρίου Νέων Αγροτών.
Ο ίδιος αναφέρει στην «ΥΧ» ότι «είναι μεγάλη μου τιμή και χαρά να εκπροσωπώ την Ελλάδα στον πανευρωπαϊκό διαγωνισμό, έχοντας την ευκαιρία να αναδείξω την ελληνική κτηνοτροφία και τα προϊόντα της». Ο Σταύρος, μαζί με την οικογένειά του, έχει δημιουργήσει μια σύγχρονη κτηνοτροφική μονάδα προβάτων και ένα νέο τυροκομείο που φέρει τη σφραγίδα της νεότερης γενιάς και την επωνυμία «Alexakis Family».