Στις Βρυξέλλες ο Αγρινιώτης Σταύρος Αλεξάκης για το διαγωνισμό του «Ευρωπαίου Νέου Αγρότη»

7 O Σταύρος Αλεξάκης από το Αγρίνιο διακρίθηκε στον Εθνικό Διαγωνισμό του Έλληνα «Νέου Αγρότη 2025» και αύριο (19.11.25) θα βρεθεί στις Βρυξέλλες για τον πανευρωπαϊκό διαγωνισμό. Το ypaithros.gr σε δημοσίευμά του περιγράφει την πορεία του ίδιου και της οικογένειάς του για τη δημιουργία σύγχρονης κτηνοτροφικής μονάδας προβάτων και νέου τυροκομείου στη Γουριώτισσα. Την κτηνοτροφική παράδοση πέντε γενεών Σαρακατσαναίων συνεχίζει, με σύγχρονες βάσεις, ο 29χρονος Σταύρος Αλεξάκης με την οικογένειά του από το χωριό Γουριώτισσα Αιτωλοακαρνανίας, βάζοντας στόχο να αναδείξει την ποιότητα των ελληνικών τυροκομικών προϊόντων και την ιστορία τους σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. Ο Σταύρος είναι ο νέος που διακρίθηκε στον Εθνικό Διαγωνισμό του Έλληνα «Νέου Αγρότη 2025» από την Πανελλήνια Ένωση Νέων Αγροτών και ετοιμάζει βαλίτσες για Βρυξέλλες, προκειμένου να εκπροσωπήσει την Ελλάδα στον πανευρωπαϊκό διαγωνισμό για την ανάδειξη του Ευρωπαίου Νέου Αγρότη 2025, που διοργανώνεται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις Βρυξέλλες στις 19 Νοεμβρίου, στο πλαίσιο του 11ου Ευρωπαϊκού Συνεδρίου Νέων Αγροτών. Ο ίδιος αναφέρει στην «ΥΧ» ότι «είναι μεγάλη μου τιμή και χαρά να εκπροσωπώ την Ελλάδα στον πανευρωπαϊκό διαγωνισμό, έχοντας την ευκαιρία να αναδείξω την ελληνική κτηνοτροφία και τα προϊόντα της». Ο Σταύρος, μαζί με την οικογένειά του, έχει δημιουργήσει μια σύγχρονη κτηνοτροφική μονάδα προβάτων και ένα νέο τυροκομείο που φέρει τη σφραγίδα της νεότερης γενιάς και την επωνυμία «Alexakis Family». Ο Δημήτρης και ο Σταύρος Αλεξάκης

Από 15 χρονών στην εκπαίδευση

Έχοντας μεγαλώσει σε αγροτική οικογένεια, δίπλα στον ποταμό Αχελώο, και γνωρίζοντας ότι το περιβάλλον και το κλίμα της περιοχής συμβάλλει στην εξαιρετική ποιότητα του γάλακτος της περιοχής, η επιλογή της κτηνοτροφίας ως το κύριο επάγγελμά του ήταν για τον ίδιο μονόδρομος. Ωστόσο, επέλεξε ο δρόμος αυτός να είναι σύγχρονος και να περνά από την εκπαίδευση. «Μεγάλωσα μέσα στα ζώα και από πολύ μικρή ηλικία κατάλαβα ότι αυτό είναι που θέλω να ακολουθήσω. Γι’ αυτό πήρα και την απόφαση 15 χρονών να φοιτήσω στο επαγγελματικό λύκειο της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής, γιατί είχα καταλάβει ότι μέσω της εκπαίδευσης μπορώ να κάνω ένα βήμα παραπέρα. Ήθελα να εξοπλιστώ με γνώση, να μάθω νέες πρακτικές και να εξελιχθώ.

Οι γονείς μου και ο παππούς μου, αφού πήρα την απόφαση, με ενθάρρυναν, μου έλεγαν “να πας να γίνεις τυροκόμος”», εξηγεί ο Σταύρος. Μετά το λύκειο συνέχισε τις σπουδές του στο Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδας, αποφοιτώντας ως τεχνολόγος γεωπόνος, με κατεύθυνση τη ζωική παραγωγή. Το 2019, μετά τη στρατιωτική του θητεία, επέστρεψε στη Γουριώτισσα για να αναλάβει ενεργό ρόλο στην οικογενειακή επιχείρηση.

Από την παράδοση στην καινοτομία

Μετά την επιστροφή του Σταύρου στο χωριό του και αφού και ο αδερφός του, Δημήτρης, επέλεξε να σπουδάσει στη Γαλακτοκομική Σχολή Ιωαννίνων, πήραν την απόφαση να εκσυγχρονίσουν τη μονάδα τους. Από το 2020 και για δύο χρόνια, ο Σταύρος με τον αδελφό του και τα ξαδέλφια τους επένδυσαν σε νέες υποδομές.

«Επενδύσαμε σε ένα καινούργιο σύγχρονο αρμεκτήριο, σε ταινίες τροφής για πιο γρήγορο τάισμα, σε έναν ενσιροδιανομέα, ώστε να μπορούμε να κάνουμε μείξη των τροφών και να ταΐζουμε τα ζώα γρήγορα, εύκολα και σωστά, με αποτέλεσμα να γνωρίζουμε τι τα ταΐζουμε. Αγοράσαμε, επίσης, τρακτέρ και δημιουργήσαμε αποθηκευτικούς χώρους. Μέσα σε τρία χρόνια στήσαμε τρεις επιπλέον στάβλους, από αυτούς που ήδη είχαμε, χωρητικότητας 1.200 ζώων. Αυτήν τη στιγμή, έχουμε εγκαταστάσεις για περίπου 2.000 ενήλικα ζώα, τα οποία ευελπιστούμε ότι θα φτάσουμε σε ένα διάστημα δύο χρόνων, αν όλα πάνε καλά, γιατί η κατάσταση με τις αρρώστιες είναι κάτι που μας τρομάζει όλους», επισημαίνει ο ίδιος.

Όσον αφορά το οικονομικό σκέλος της επένδυσης, ο 29χρονος κτηνοτρόφος επισημαίνει ότι ένα μέρος της επένδυσης καλύφθηκε από το πρόγραμμα νέων αγροτών, ωστόσο, όπως τονίζει, «τα 25 χιλιάρικα δεν φτάνουν για τίποτα, σχεδόν όλα έγιναν με ίδια κεφάλαια».

Η δημιουργία του τυροκομείου

Το επόμενο μεγάλο βήμα της επιχείρησης «Alexakis Family» ήρθε με τη δημιουργία του τυροκομείου. «Παράλληλα με τις επενδύσεις στη μονάδα, αποφασίσαμε να περάσουμε δειλά-δειλά και στην τυροκομία. Ξεκίνησα πειραματικά σε έναν μικρό χώρο με μικρές παραγωγές τυριού και όταν αποφοίτησε και ο αδερφός μου από τη Γαλακτοκομική Σχολή αποφασίσαμε να το προχωρήσουμε, στήνοντας το δικό μας τυροκομείο», τονίζει ο Σταύρος. Το τυροκομείο λειτουργεί από τον Νοέμβριο του 2024 και επεξεργάζεται έως 700 κιλά γάλα την ημέρα.

«Μόλις πήραμε την άδεια του τυροκομείου, αναζητήσαμε και τον κατάλληλο χώρο, ως κατάστημα, στο κέντρο του Αγρινίου, για να διανέμουμε τα προϊόντα μας. Μέχρι τότε τα προωθούσαμε από πόρτα σε πόρτα στους καταναλωτές και το σύνθημά μας, που μας ακολουθεί μέχρι και σήμερα, ήταν “Από τη φάρμα μας στην πόρτα σας”».

Παράλληλα με την πώληση των προϊόντων τους στο δικό τους κατάστημα, ο Σταύρος σε διάστημα έξι μηνών έχει καταφέρει να χτίσει ένα δίκτυο 50 συνεργαζόμενων καταστημάτων στην Αιτωλοακαρνανία. Στην γκάμα των προϊόντων τους, περιλαμβάνονται πρόβειο παραδοσιακό γιαούρτι, πρόβειο γιαούρτι 2%, πρόβεια κρέμα βανίλια, πρόβεια κρέμα σοκολάτα, πρόβειο ρυζόγαλο, πρόβειο τυρί άλμης, ανθότυρο και μυζήθρα.

Επίσης, έχουν δημιουργήσει ένα τυρί τύπου ταλαγάνι, το οποίο έχουν ονομάσει «γαλιτσάκι». Τέλος, διαθέτουν και το παραδοσιακό τσαλαφούτι. «Όλα παράγονται καθημερινά από φρέσκο πρόβειο γάλα δικής μας παραγωγής, χωρίς συντηρητικά και πρόσθετα και είναι σημαντικό ο κόσμος να επιλέγει αγνά προϊόντα, καθώς πολλές φορές βάζουμε στο τραπέζι μας προϊόντα με συντηρητικά, τα οποία πολλοί αγνοούν».

Τα εμπόδια

Εκτός από τις επιτυχίες, ο Σταύρος μετρά και τα εμπόδια που έχουν αντιμετωπίσει για να φτάσουν μέχρι εδώ σήμερα. Όπως ο ίδιος επισημαίνει, ένα από αυτά είναι η γραφειοκρατία, καθώς η διαδρομή προς την αδειοδότηση του τυροκομείου δεν ήταν εύκολη υπόθεση.

«Καταθέσαμε τα χαρτιά και πήραμε την άδεια μετά από 16 μήνες. Οι υπηρεσίες δεν ήταν ενημερωμένες για τις διαδικασίες και, αντί να βοηθήσουν, έβαζαν εμπόδια». Αντίστοιχες δυσκολίες διαπιστώνει και στα Σχέδια Βελτίωσης: «Δεν έχουν συμπεριλάβει τη μεταποίηση. Θέλουν τον αγρότη απλά να παράγει, όχι να μεταποιεί και να προσθέτει αξία στο προϊόν του».

Εκτός από τα παραπάνω, τονίζει ότι η καθημερινότητα της κτηνοτροφίας παραμένει απαιτητική: «Η ζωή του αγρότη είναι μια διαρκής πρόκληση. Γι’ αυτό είναι απαραίτητες η εκπαίδευση και η κατάρτιση. Οι νέοι πρέπει να ενημερώνονται, να εφαρμόζουν νέες πρακτικές και να φεύγουν από τα παλιά πρότυπα. Χρειάζεται να τους δοθούν κίνητρα για να μπορέσουν να επιστρέψουν στην ύπαιθρο, έτσι ώστε να μην ερημώσει».

Κείμενο: Βικτωρία Αποστολοπούλου