Στις πιο ευάλωτες θέσεις πανευρωπαϊκά η Δυτική Ελλάδα σύμφωνα με την Eurostat – Σε κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού

Στις χώρες με τα υψηλότερα ποσοστά κινδύνου φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού στην ΕΕ βρίσκεται η Ελλάδα σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat, ενώ η Δυτική Ελλάδα είναι στις πιο ευάλωτες θέσεις πανευρωπαϊκά!

Μάλιστα, πέντε ελληνικές περιφέρειες βρίσκονται στις 25 περιοχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπου τουλάχιστον το 33% του πληθυσμού βρίσκεται σε κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει η Eurostat, η Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, η Κεντρική Ελλάδα, η Δυτική Ελλάδα, η Πελοπόννησος και το Βόρειο Αιγαίο είναι στις πιο ευάλωτες θέσεις πανευρωπαϊκά.

Σύμφωνα με την Eurostat, το 2024, 93 από τις 243 περιφέρειες της ΕΕ (για τις οποίες υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία) κατέγραψαν ποσοστά κινδύνου φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού υψηλότερα από τον μέσο όρο της ΕΕ, που ήταν 21%. 4 περιφέρειες είχαν το ίδιο ποσοστό, ενώ 146 είχαν χαμηλότερα ποσοστά.

Σε 5 περιφέρειες, τα ποσοστά αυτά ήταν υπερδιπλάσια του μέσου όρου της ΕΕ. Το υψηλότερο ποσοστό καταγράφηκε στη Γουιάνα (Γαλλία), όπου το 59,5 % του πληθυσμού διατρέχει κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού, ακολουθούμενη από τις ιταλικές περιφέρειες της Καλαβρίας (48,8 %) και της Καμπανίας (43,5 %) και τις ισπανικές αυτόνομες πόλεις της Μελίγια (44,5 %) και της Θέουτα (42,2 %).

Το 2024, υπήρχαν 25 περιφέρειες όπου τουλάχιστον το 33% του πληθυσμού διατρέχει κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού (σκούρο μπλε χρώμα στον χάρτη). Οι περιφέρειες αυτές συγκεντρώνονταν στην Ελλάδα (5 περιφέρειες), τη Βουλγαρία, την Ισπανία, την Ιταλία (4 περιφέρειες η καθεμία), καθώς και στη Ρουμανία και τις εξωτερίκιστες περιφέρειες της Γαλλίας (3 περιφέρειες η καθεμία).

Στην ομάδα αυτή περιλαμβάνονταν επίσης 2 κυρίως αστικές περιφέρειες σε δυτικές χώρες της ΕΕ – η περιφέρεια της πρωτεύουσας του Βελγίου (Region de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest) και η Βρέμη στη Γερμανία.

Οι περιοχές με τον μικρότερο κίνδυνο



Αντίθετα, υπήρχαν 26 περιφέρειες όπου λιγότερο από το 12,5% του πληθυσμού διάτρεχε κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού το 2024.

Σε αυτήν την ομάδα περιλαμβάνονταν:

7 περιφέρειες στη βόρεια και κεντρική Ιταλία, συμπεριλαμβανομένης της Μπολτσάνο (6,6 %), η οποία είχε το χαμηλότερο ποσοστό κινδύνου φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού στην ΕΕ·

6 από τις 8 περιφέρειες της Τσεχίας, συμπεριλαμβανομένης της Jihozapad (8,8 %), η οποία είχε το τρίτο χαμηλότερο ποσοστό στην ΕΕ·

3 περιφέρειες της Φλάνδρας στο βόρειο Βέλγιο

3 περιφέρειες στην Αυστρία

2 περιφέρειες στην Πολωνία, συμπεριλαμβανομένης της περιφέρειας της πρωτεύουσας Βαρσοβίας

Οι περιφέρειες των πρωτευουσών της Κροατίας, της Ρουμανίας, της Σλοβενίας και της Σλοβακίας, με την τελευταία από αυτές, την Περιφέρεια Μπρατισλάβας, να έχει το δεύτερο χαμηλότερο ποσοστό στην ΕΕ (8,6%).

