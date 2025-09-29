Στις εξέδρες του Αγρινίου ο Πέτρος Ιακωβίδης για χάρη του Παναθηναϊκού

Στις εξέδρες του Αγρινίου βρέθηκε ο γνωστός τραγουδιστής, Πέτρος Ιακωβίδης για να δει τον Παναθηναϊκό σε μια συναρπαστική αναμέτρηση της Super League κόντρα στον Παναιτωλικό.

Για την 5η αγωνιστική της Super League, ο Παναιτωλικός φιλοξένησε τον Παναθηναϊκό, με το παιχνίδι να κρίνεται δραματικά στις καθυστερήσεις, καθώς οι «πράσινοι» βρήκαν το γκολ της νίκης στο 90+5’.

Την παράσταση στις εξέδρες «έκλεψε» ο γνωστός τραγουδιστής Πέτρος Ιακωβίδης, ο οποίος δεν έκρυψε ποτέ τη στήριξή του στους «πράσινους». Η παρουσία του δεν πέρασε απαρατήρητη, αφού θεατές τον κατέγραψαν σε βίντεο που ανέβηκε αργότερα στα social media.

Δείτε το βίντεο: