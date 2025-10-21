Στις Αρχές εμφανίστηκε ο αστυνομικός μετά την καταγγελία της πρώην συντρόφου του για ξυλοδαρμό

Παρουσιάστηκε στις Αρχές, ο αστυνομικός που καταγγέλθηκε από τη συνάδελφο και πρώην σύντροφό του για ξυλοδαρμό σε νυχτερινό κέντρο τα ξημερώματα της Κυριακής.

Ο αστυνομικός παρουσιάστηκε το πρωί της Τρίτης (21.10.25) στην υπηρεσία του (κρατική) ωστόσο το αυτόφωρο είχε λήξει.

Υπενθυμίζεται πως η αστυνομικός δημοσίευσε χθες Δευτέρα (20.10.25) ένα βίντεο στο TikTok μέσω του οποίου προέβη σε σοβαρές καταγγελίες σε βάρος του πρώην συντρόφου της και εν ενεργεία αστυνομικού.

Συγκεκριμένα στο βίντεο η γυναίκα κατήγγειλε ότι ο πρώην σύντροφός της την ξυλοκόπησε άγρια μέσα σε νυχτερινό κατάστημα μπροστά στα μάτια όλων των πελατών. Μάλιστα παρουσίασε και σχετικό βίντεο το οποίο προκαλεί σοκ.

Κατά τη διάρκεια του περιστατικού η γυναίκα ενεργοποίησε το panic button στο κινητό της τηλέφωνο και συνάδελφοί της από την Άμεση Δράση έσπευσαν επί τόπου. Ο δράστης όμως είχε εξαφανιστεί.

«Όσο αυτός βρίσκεται έξω και ελεύθερος νιώθω ότι κινδυνεύω»

Η νεαρή αστυνομικός εξήγησε στο protothema.gr ότι νιώθει απροστάτευτη και ότι κινδυνεύει η ζωή της, όσο ο πρώην αστυνομικός παραμένει έξω ελεύθερος και εξαφανισμένος μετά το τελευταίο περιστατικό βίας που σημειώθηκε εναντίον της, το βράδυ του Σαββάτου (18/10) σε νυχτερινό κέντρο.

Η αστυνομικός καταγγέλλει ότι έχει υποστεί σωματική και ψυχολογική βία επανειλημμένα χωρίς οι αρμόδιες Αρχές να έχουν καταφέρει να την προστατεύσουν.

«Όσο αυτός βρίσκεται έξω και ελεύθερος νιώθω ότι κινδυνεύω για μια ακόμη φορά, νιώθω απροστάτευτη» λέει στο protothema.gr η αστυνομικός Ελένη Μπόμπου και συνεχίζει:

«Η κατάσταση με τον συγκεκριμένο άνδρα είχε φτάσει στο απροχώρητο, ένιωθα ότι απειλείται η ζωή μου, ότι κινδυνεύω και για τη δική μου προστασία έφτασα στο σημείο να ανεβάσω βίντεο, να πω δημόσια όλα αυτά τα άσχημα πράγματα που έχω περάσει μαζί του. Με τον πρώην σύντροφό μου ήμασταν μαζί σχεδόν 4 χρόνια, από την αρχή έδειχνε να έχει κακοποιητική συμπεριφορά αλλά ήταν και στιγμές που περνούσαμε καλά μαζί. Τα τελευταία χρόνια, όταν του ζήτησα να κόψουμε τις μεταξύ μας σχέσεις οριστικά, τότε έγινε πιο βίαιος.Όπου πήγαινα εμφανιζόταν μπροστά μου και γινόταν απειλητικός.

Τον Ιούνιο, τον είχα καταγγείλει διότι ανέβαζε βίντεο από προσωπικές μας στιγμές, σε διάφορες ομαδικές συζητήσεις στο κινητό τηλέφωνο, έβρισκε συνεχώς τρόπους να με ξεφτιλίζει. Το Σάββατο το βράδυ (18/10) βρεθήκαμε τυχαία σε ένα νυχτερινό κέντρο και μόλις με είδε, ήρθε στο τραπέζι μου για να μου μιλήσει. Δεν του απαντούσα, αδιαφορούσα, δεν του έδινα σημασία κι εκείνος τρελάθηκε, άρχισε να μου επιτίθεται, να με βρίζει, με έριξε κάτω στο πάτωμα και με κλωτσούσε.

Προσπάθησα να βγάλω το κινητό μου και να τον βιντεοσκοπήσω για να αποδείξω τον Γολγοθά που περνάω και μια κοπέλα από την παρέα του, με τράβηξε από τα μαλλιά για να σταματήσω να τον βιντεοσκοπώ με το κινητό μου. Έχω περάσει πάρα πολύ άσχημα ψυχολογικά και σωματικά όλο αυτό τον καιρό και κανείς δεν έκανε τίποτα για να τον σταματήσει να με ενοχλεί. Η κατάσταση είχε φτάσει στο απροχώρητο, ένιωθα ότι βρίσκομαι σε κίνδυνο. Του έχω κάνει μηνύσεις, δεν ξέρω τι άλλο να κάνω για να σωθώ από αυτόν τον άνθρωπο».