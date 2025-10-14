Στις 23 Μαρτίου ξεκινάει η δίκη για τα Τέμπη

Στις 23 Μαρτίου 2026 αναμένεται να ξεκινήσει η δίκη για το τραγικό δυστύχημα στα Τέμπη, με την ημερομηνία να ορίζεται από τον Εισαγγελέα Εφετών Λάρισας.

Στο τραγικό δυστύχημα στα Τέμπη 57 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους μετά από σύγκρουση τρένων.

Ο προσδιορισμός της δίκης γίνεται ενώ εκκρεμούν εκταφές θυμάτων της τραγωδίας, μετά από αίτημα συγγενών, που ζητούν να μάθουν αν πρόκειται για τα σώματα των δικών τους ανθρώπων, αλλά και την αιτία θανάτου, καθώς συνεχίζουν να έχουν ερωτήματα σχετικά με την ύπαρξη παράνομου, εύφλεκτου φορτίου στην εμπορική αμαξοστοιχία βασιζόμενοι στο πόρισμα του ΕΟΔΑΣΑΑΜ, παρά το γεγονός ότι στη συνέχεια αυτό το σενάριο καταρρίφθηκε πλήρως.

Ωστόσο, τα αποτελέσματα των εξετάσεων που θα γίνουν μετά τις εκταφές θα μπουν σε άλλη δικογραφία - η Εισαγγελία της Λάρισας ανέσυρε μήνυση συγγενών κατά των ιατροδικαστών που είχαν επιληφθεί της υπόθεσης προκειμένου να μην καθυστερήσει περαιτέρω η κύρια δίκη για την τραγωδία.

