Στις 14 Μαΐου ανοίγει ο τουρισμός στην Ελλάδα -Σε λίγες ημέρες τα πρωτόκολλα

Λιγότερο από δύο μήνες απομένουν για το επίσημο άνοιγμα του τουρισμού στη χώρα μας, καθώς όπως επανέλαβε η υφυπουργός Τουρισμού, Σοφία Ζαχαράκη το πρωί του Σαββάτου η χώρα μας θα αρχίσει να υποδέχεται τουρίστες από τις 14 Μαΐου.

Μιλώντας στο «MEGA Σαββατοκύριακο», η Σοφία Ζαχαράκη, υπογράμμισε παράλληλα πως ως τότε υπάρχει μια πιλοτική επανεκκίνηση του τουρισμού με το Ισραήλ. «Οι Ισραηλινοί που έχουν κάνει και τις δύο δόσεις εμβολίου και με αρνητικό τεστ τις τελευταίες 3 μέρες θα μπορούν να έρχονται στην Ελλάδα». Ταυτόχρονα, τόνισε ότι σε λίγες μέρες θα γνωστοποιηθεί η επικαιροποιημένη μορφή των πρωτοκόλλων για τον τουρισμό. «Πρέπει να επανεκκινήσει ο τουρισμός με ασφάλεια», σημείωσε η υφυπουργός.

Το πιστοποιητικό της ΕΕ για τον τουρισμό

Σύμφωνα με την κ. Ζαχαράκη, για να εισέλθουν στην Ελλάδα τουρίστες θα χρειάζονται πιστοποιητικό εμβολιασμού, αρνητικό τεστ pcr αλλά ίσως και βεβαίωση πως έχουν νοσήσει από τον ιό. «Όλα αυτά θα πιστοποιούνται με ένα πιστοποιητικό της ΕΕ» δήλωσε, λέγοντας ότι στις πύλες εισόδου της χώρας θα πραγματοποιούνται δειγματοληπτικά τεστ.

Ακόμα, γνωστοποίησε, ότι υπάρχει η σκέψη να προηγηθούν στον εμβολιασμό οι εργαζόμενοι του τουρισμού. Εκτίμησε ότι η επικείμενη τουριστική σεζόν θα έχει αρκετές κρατήσεις της τελευταίας στιγμής ενώ έκανε λόγο ότι πιθανόν η σεζόν να παραταθεί. Κατέληξε μάλιστα με το αισιόδοξο σχόλιο πως «θα πάμε καλύτερα από πέρυσι».

Αύξηση επισκεψιμότητας ελπίζουν τα covid-free νησιά

Αύξηση επισκεψιμότητας προσδοκάνε οι νησιωτικοί προορισμοί, στους οποίους οι εμβολιασμοί έχουν αγγίξει το 100% του πληθυσμού και ήδη έχουν συμπεριληφθεί στη διεθνή τουριστική ειδησεογραφία ως «Covid Free» τουριστικοί προορισμοί για το καλοκαίρι. Σύμφωνα με την περιοδική έκδοση των Ελλήνων Ξενοδόχων, πρόκειται για τα μικρά κυρίως νησιά έως 1.000 κατοίκους, που το σχέδιο του εμβολιασμού με την κωδική ονομασία «Ελευθερία», που πλέον κάνουν πλάνα για την εφετινή τουριστική σεζόν. Αντίστοιχες φυσικά βλέψεις έχουν και οι υπόλοιποι προορισμοί της χώρας, που κάποιοι έμειναν αλώβητοι από τα βέλη του Covid και οι υπόλοιποι, με την εξέλιξη των εμβολιασμών, στο γενικό πληθυσμό αλλά και στους εμπλεκόμενους με την τουριστική βιομηχανία, θα είναι «Covid Free» για εγχώριους και εισερχόμενους επισκέπτες.

Καστελόριζο, Μεγανήσι, Κάστος, Θύμαινα, Ψαρά, Κάλαμος, Φούρνοι, Οινούσσες είναι οι νησιωτικοί προορισμοί κάτω των 1.000 κατοίκων που έχει ολοκληρωθεί ο εμβολιασμός, ενώ την πρώτη δόση έχουν ολοκληρώσει τα νησιά, Ερεικούσσα, Αγαθονήσι, Νίσυρος, Γαύδος, Χάλκη, Μαθράκι, Λειψοί, Οθωνοί, Τήλος, Αρκοί. Τα υπόλοιπα νησιά κάτω των 1.000 κατοίκων, όπως έχουν προγραμματιστεί στο σχέδιο Ελευθερία είναι τα εξής: Δονούσα, Ελαφόνησος, Σαρία, Κίμωλος, Άνω Κουφονήσι, Ηρακλειά, Ψαρά, Θύμαινα, Τέλενδος, Φολέγανδρος, Θηρασιά, Τριζόνια, Ανάφη, Σίκινος, Ψέριμος, Αμμουλιανή, Άγιος Ευστράτιος, Π. Τρίκερι, Σχοινούσα, Γυαλί, Αντικύθηρα, Περιστέρα, Αντίπαξοι, Μαράθι, Δοκός, Καλόλιμνος, Φαρμακονήσι.

Υπενθυμίζεται ότι με σύνθημα «All you want is Greece», ο υπουργός Τουρισμού Χάρης Θεοχάρης προσκάλεσε στις αρχές Μαρτίου το διεθνές κοινό να επισκεφθεί την Ελλάδα εφέτος για τις καλοκαιρινές διακοπές.

«Φέτος και για πάντα, ”το μόνο που θέλετε είναι η Ελλάδα”. Για να ξαναέλθει το χαμόγελο στα χείλη σας, με την ελπίδα ότι θα ξαναπάρετε πίσω τη ζωή, το μόνο που θέλετε είναι η Ελλάδα», είχε αναφέρει χαρακτηριστικά ο Ελληνας υπουργός από το βήμα της διεθνούς τουριστικής έκθεσης ITB 2021, που φέτος διεξήχθη ψηφιακά.

