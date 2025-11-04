Τρίτη, 4 Νοεμβρίου, 2025
Αγροτικά Νέα

Στις 11 Νοεμβρίου το πανελλαδικό αγροτικό συλλαλητήριο στην Αθήνα

Μετά το συλλαλητήριο, θα ακολουθήσει παράσταση διαμαρτυρίας στον ΟΠΕΚΕΠΕ

by ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ
Την κάθοδό τους στην Αθήνα στις 11 Νοεμβρίου αποφάσισαν οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι, όπως ανακοίνωσε η Εθνική Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών.  Μετά από σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε την Δευτέρα (4/11) ορίστηκε να πραγματοποιηθεί διαμαρτυρία την Τρίτη (11/11) στις 12:00, στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, με τη συμμετοχή αγροτικών συνεταιρισμών, αγροτικών συλλόγων, ομοσπονδιών, παραγωγών και κτηνοτρόφων από όλη τη χώρα.

Μετά το συλλαλητήριο, θα ακολουθήσει παράσταση διαμαρτυρίας στον ΟΠΕΚΕΠΕ, προκειμένου, όπως αναφέρει η Ένωση στην ανακοίνωσή της «να αναδειχθούν τα σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι παραγωγοί και να τονιστεί η ανάγκη για άμεση επίλυση της παύσης πληρωμών, τόσο της τρέχουσας χρονιάς όσο και παλαιότερων ετών».

Βασικές αιχμές της διαμαρτυρίας είναι οι καθυστερήσεις κάθε μορφής πληρωμών και αποζημιώσεων, καθώς και η κατάσταση έκτακτης ανάγκης στην οποία βρίσκεται η κτηνοτροφία λόγω ευλογιάς.

