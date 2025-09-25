Στην Τρίπολη ο Σκοπευτικός Όμιλος Αιτωλοακαρνανίας: Με χρυσό και χάλκινο γύρισαν οι αθλητές

Επιτυχία σημείωσε στην Τρίπολη ο Σκοπευτικός Όμιλος Αιτωλοακαρνανίας,στον 1ο από τους 4 αγώνες Τυφεκίου 300 μέτρων, με τους αθλητές να γυρίζουν πίσω με χρυσό και χάλκινο μετάλλιο στην κατοχή τους.

Η ανακοίνωση:

Υπόδειγμα φιλοξενίας αθλητικής διοργάνωσης αναδείχθηκε η Τρίπολη, στον 1ο από τους 4 αγώνες Τυφεκίου 300 μέτρων,με τους υπόλοιπους να διεξάγονται στην Θεσσαλονίκη, Μεσολόγγι και Ιωάννινα.Η Περιφέρεια και ο δήμος Τριπόλεως, με την βοήθεια του σκοπευτικού ομίλου Εύανδρος, το περασμένο Σάββατο 21 Σεπτεμβρίου παρέθεσαν γεύμα προς τιμή όλων των φιλοξενούμενων αθλητών, όπως και την επομένη κύρια ημέρα του αγώνα,Κυριακή 21 ,το κέτερινγκ έλαβε χώρα στο σκοπευτήριο, μαζί με κιόσκια και τέντες για τον ήλιο.

Τίμησαν επίσης με την παρουσία τους την διοργάνωση ο Βουλευτής Τριπόλεως και αντιπρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων, κύριος Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος και η αντιδήμαρχος αθλητισμού Θεοδώρα Σταθούλη.Στα του αγώνα τώρα, μέσα από πλήθος αθλητών, από Κρήτη, Ρόδο, Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Γιάννενα και αλλού, οι αθλητές μας, του σκοπευτικού ομίλου Αιτωλοακαρνανίας Σκοπευτής, ο Σιαδήμας Κωνσταντίνος, κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο αγώνισμα 300 μέτρων με διόπτρα και στα ανοιχτά σκοπευτικά, ο Καρακίτσος Ευάγγελος, κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο, τρίτος στο βάθρο. Ευχαριστούμε πολύ για την φιλοξενία την Περιφέρεια ,τον Δήμο και τον Εύανδρο Τριπόλεως και ευχόμαστε πάντα επιτυχίες σε όλους τους αθλητές μας.

Δείτε φωτογραφίες: