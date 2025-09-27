Στην Τριχωνίδα αύριο η συνάντηση των κατόχων Alfa Romeo Δυτικής Ελλάδας

Ο Σύλλογος Ιδιοκτητών & Κατόχων Alfa Romeo Δυτικής Ελλάδος προσκαλεί στην 3η ετήσια συνάντηση μελών και φίλων της Alfa Romeo που θα πραγματοποιηθεί στην λίμνη Τριχωνίδα

– Ημερομηνία: Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου 2025

- Ώρα: 11:00 π.μ.

- Τοποθεσία: Κτήμα Πιθάρι, ΕΟ Αγρινίου Θέρμου, Παραβόλα

Μετά τις δύο επιτυχημένες εκδηλώσεις των προηγούμενων ετών, συνεχίζουμε την παράδοση και σας περιμένουμε για μία ακόμη ξεχωριστή ημέρα γεμάτη:

>Παρουσίαση νέων και κλασικών Alfa Romeo

>Συζητήσεις & ανταλλαγή εμπειριών.

>Φιλική ατμόσφαιρα ανάμεσα σε ανθρώπους με κοινό πάθος.

«Η εκδήλωση είναι ανοιχτή σε όλα τα μέλη, αλλά και σε φίλους της μάρκας και της αυτοκίνησης γενικότερα.