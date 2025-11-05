Τετάρτη, 5 Νοεμβρίου, 2025
Αθλητικά Νέα

Στην πρεμιέρα της Γ ΕΠΣΑ ο Κεραυνός Ποταμούλας επικράτησε 3-0 της Αναγέννησης Ρίγανης

Ο Κεραυνός Ποταμούλας υποδέχθηκε την 1η Αγωνιστική στο ΔΑΚ την Αναγέννηση Ρίγανης όπου και επικράτησε 3-0

by ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ
Στα πλαίσια της 1ης αγωνιστικής ο Κεραυνός Ποταμούλας υποδέχθηκε την ομάδα της Ρίγανης.
Τελικό σκορ 3-0 υπέρ των γηπεδούχων. Το σκορ άνοιξε ο Νάκος με κεφαλιά στο 30′ ενώ στο 35′ ο Παπαθανάσης έκανε το 2-0 για την Ποταμούλα.

Στο 90′ διαμορφώθηκε το τελικό 3-0 με τον Παπασπύρου να γράφεται στους σκόρερς.

Ο πρόεδρος της ομάδας και το ΔΣ εύχεται σε όλους καλή ποδοσφαιρική χρονιά με υγεία.

Την 2ή αγωνιστική η ομάδα ταξιδεύει και θα φιλοξενηθεί στην Μακρυνεία από την ομάδα του Μακρυνιακού ΑΕ.

 

 

