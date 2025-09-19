Στην Πορτογαλία ο Κώστας Καραγκούνης για το μέλλον της εργασίας στην Ευρώπη

Στην Πορτογαλία και συγκεκριμένα Porto Social Forum 2025 παρευρέθηκε ο υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Κώστας Καραγκούνης.

Σε δήλωσή του ο κ. Καραγκούνης ανέφερε:

Στο Porto Social Forum 2025 στην Πορτογαλία, συζητήσαμε για το μέλλον της εργασίας στην Ευρώπη· πώς θα διασφαλίσουμε ποιοτικές δουλειές, θα μειώσουμε τις ανισότητες και θα σταθούμε έτοιμοι μπροστά στις τεχνολογικές, περιβαλλοντικές και κοινωνικές αλλαγές.

✔ Ρίξαμε την ανεργία κάτω από το 10% για πρώτη φορά μετά από 15 χρόνια.

✔ Περισσότερες από 250.000 γυναίκες μπήκαν δυναμικά στην αγορά εργασίας.

✔ Εκπαιδεύσαμε πάνω από 400.000 εργαζόμενους και ανέργους σε πράσινες και ψηφιακές δεξιότητες

✔ Δημιουργήσαμε περισσότερες από 500.000 νέες θέσεις εργασίας

Συνεχίζουμε με ένα σύγχρονο εργασιακό νομοσχέδιο που:

Θωρακίζει την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία

Προλαμβάνει και αντιμετωπίζει επαγγελματικές ασθένειες

Εισάγει πληροφοριακό σύστημα επαγγελματικής υγείας και ασφάλειας.

Απλοποιεί και εκσυγχρονίζει το εργατικό δίκαιο.

Γιατί η εργασία του μέλλοντος πρέπει να είναι ασφαλής, ισότιμη, ανθρώπινη και ανθεκτική – και αυτό το μέλλον το χτίζουμε σήμερα στην Ελλάδα και το φέρνουμε στην Ευρώπη