«Στην Πίεση»: Η Αιτωλοακαρνανία στο επίκεντρο της πρεμιέρας του νέου τηλεπαιχνιδιού της ΕΡΤ

Με ερώτηση για την Αιτωλοακαρνανία η πρεμιέρα, «Στην Πίεση» το νέο τηλεπαιχνίδι της ΕΡΤ.

«Στην Πίεση» βρέθηκαν 10 παίκτες την 7η Σεπτεμβρίου στην πρεμιέρα που έκανε το νέο τηλεπαιχνίδι. Ο Νίκος έκανε ένα λάθος που του κόστισε την παρουσία του στο παιχνίδι αφού δεν τοποθέτησε τον Δήμο Αμφιλοχίας πιο χαμηλά από ό,τι τον Δήμο Ναυπακτίας σε ό,τι αφορά τον μικρότερο πληθυσμό.

Για το Αγρίνιο δεν είχε αμφιβολία πως είναι η μεγαλύτερη πόλη και μάλιστα αναφέρθηκε και στον Παναιτωλικό.

Παρά το σοβαρό λάθος η ομάδα με Αρχηγό τον 30χρονο Αντώνη κατάφερε στον Τελικό να κερδίσει 2.000 ευρώ και έπαιξε για το «Όλα ή Τίποτα» φτάνοντας στο ποσό των 10 χιλιάδων ευρώ!

Η νέα τηλεοπτική σεζόν ξεκίνησε για τα… καλά και η Αιτωλοακαρνανία αναμένεται να έχει για άλλη μία χρονιά την τιμητική της.