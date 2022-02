Στην Ουκρανία ο Σον Πεν: Γυρίζει ντοκιμαντέρ για τη ρωσική εισβολή

«Αν ο κ. Πούτιν δεν υποχωρήσει θα έχει κάνει ένα από τα πιο φρικτά λάθη σε βάρος της ανθρωπότητας», έγραψε στο Twitter του ο βραβευμένος με Όσκαρ Αμερικανός ηθοποιός.

Ο 61χρονος ηθοποιός σε βίντεο που κυκλοφορούν είναι ντυμένος με στρατιωτικά και όπως είναι γνωστό βρίσκεται εδώ και κάποιες μέρες στην Ουκρανία για τα γυρίσματα ντοκιμαντέρ που στόχο έχει να καταγράψει τις δραματικές εξελίξεις από την εισβολή της Ρωσίας.

Ο Σον Πεν τις τελευταίες ημέρες έχει πολύ γεμάτο πρόγραμμα. Με στολή παραλλαγής παίρνει μέρος σε συνεντεύξεις Τύπου, επισκέπτεται τα ουκρανικά στρατεύματα και έχει δει και τον πρόεδρο Ζελένσκι.

Ο Πεν αποκαλεί τον πόλεμο «βάρβαρο λάθος» και εκφράζει τις σκέψεις του για τη φρίκη που αντιμετωπίζει ο ουκρανικός λαός.

«Είναι ήδη ένα βάναυσο λάθος με ραγισμένες ζωές και ραγισμένες καρδιές, και αν δεν υποχωρήσει, πιστεύω ότι ο Ρώσος πρόεδρος, ο κ. Βλαντιμίρ Πούτιν θα έχει κάνει το πιο φρικτό λάθος σε βάρος ολόκληρης της ανθρωπότητας», είπε αρχικά για να συνεχίσει αναφερόμενος στον ουκρανικό λαό: «Ο πρόεδρος Βολόντιμιρ Ζελένσκι και ο ουκρανικός λαός έχουν αναδειχθεί ως ιστορικά σύμβολα θάρρους και αρχής. Η Ουκρανία είναι η αιχμή του δόρατος για τη δημοκρατική αγκαλιά των ονείρων. Αν της επιτρέψουμε να πολεμήσει μόνη της, η ψυχή μας ως Αμερική έχει χαθεί».

Actor Sean Penn arrived in Kyiv days ago to work on a documentary about the Russian invasion of Ukraine.pic.twitter.com/ijE2gQcNzt

— Michael P Senger (@MichaelPSenger) February 26, 2022