Στην οικία του πρέσβη της Βρετανίας στην Ελλάδα ο Νεκτάριος Φαρμάκης - Βραβεύθηκε η πρόεδρος της Βυρωνικής Εταιρείας

Το «παρών» σε μια ξεχωριστή εκδήλωση στην οικία του πρέσβη της Βρετανίας στην Ελλάδα έδωσε ο Νεκτάριος Φαρμάκης. Εκεί τιμήθηκε για την προσφορά της, η πρόεδρος της Βυρωνικής Εταιρείας Μεσολογγίου.

Τι ανέφερε ο περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας:

Με ιδιαίτερη χαρά και περηφάνια, βρεθήκαμε στην οικία του Πρέσβη της Βρετανίας στην Ελλάδα, κ. Matthew Lodge, για την τιμητική βράβευση της Προέδρου της Βυρωνικής Εταιρείας Ι.Π. Μεσολογγίου, κ. Ροδάνθης – Ρόζας Φλώρου, στην οποία απονεμήθηκε το μετάλλιο «Member of the Most Excellent Order of the British Empire» εκ μέρους του Βασιλιά, Κάρολου του Γ’ .

Η διάκριση, για την ανεκτίμητη προσφορά της κ. Φλώρου στην Ελλάδα και στο Ηνωμένο Βασίλειο, αντανακλά τις πολυετείς προσπάθειές της μέσω της Βυρωνικής Εταιρείας να αναδείξει το μεγαλείο των Ελεύθερων Πολιορκημένων σε συνδυασμό με το Φιλελληνικό Κίνημα και το καλλιτεχνικό ανάστημα του Λόρδου Βύρωνα.