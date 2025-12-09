Στην λίμνη Στράτου, στο Αγρίνιο, το Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Νέων Θαλασσίου Σκι του 2026

Η Ελλάδα επιστρέφει δυναμικά στην διοργάνωση μεγάλων διεθνών διοργανώσεων του θαλάσσιου σκι, με την ανάληψη του Πανευρωπαϊκού Πρωταθλήματος θαλάσσιου σκι Νέων 2026. Οι αγώνες θα ξεκινήσουν στις 19 Αυγούστου και θα ολοκληρωθούν στις 23 του ίδιου μήνα, στην ανανεωμένη και τριπλή πλέον εγκατάσταση στη Λίμνη Στράτου, στο Αγρίνιο, ένας από τις τρεις καλύτερες στίβους σήμερα στην Ευρώπη.

Διοργανώτρια είναι φυσικά η Ελληνική Ομοσπονδία Θαλάσσιου Σκι (ΕΟΘΣκι), συν-διοργανωτής ο Δήμος Αγρινίου και μεγάλος υποστηρικτής η ΔΕΗ, ο Χρυσός Χορηγός του αθλήματος. Πολύ μεγάλη είναι και η υποστήριξη του Υπουργείου Αθλητισμού και της ΓΓΑ και προσωπικά του Υπουργού Γιάννη Βρούτση.

Το Πανευρωπαϊκό θαλάσσιου σκι U14 καιU17 ετών του Αυγούστου του 2026 είναι η πρώτη μεγάλη διεθνή διοργάνωση σ’ ένα 4ετές πλάνο που έχει σχεδιάσει η Ομοσπονδία και το οποίο σε συνεργασία με την Πολιτεία έχει προγραμματίσει να φιλοξενεί κάθε έτος τουλάχιστον δύο διεθνείς διοργανώσεις στην χώρα μας.

Η συμμετοχή αναμένεται να ξεπεράσει τους 120 αθλητές και αθλήτριες, από περισσότερες από 22-24 χώρες, οι κορυφαίοι νέοι σκιέρ της Ευρώπης, με την Εθνική μας ομάδα να έχει σημαντικές ελπίδες για πολλές διακρίσεις και θέσεις στο βάθρο.