Στην Κρακοβία ο Κωνσταντίνος Καραγκούνης για το Διεθνές Συνέδριο για τη Μνήμη του Ολοκαυτώματος

Στην Κρακοβία βρέθηκε ο Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Κωνσταντίνος Καραγκούνης, συμμετέχοντας στο Διεθνές Συνέδριο για τη Μνήμη του Ολοκαυτώματος.

Η ανακοίνωση:

Στην Κρακοβία βρέθηκε ο υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης κ. Κώστας Καραγκούνης στις 3 και 4 Νοεμβρίου, ως ομιλητής στο διεθνές συνέδριο που είναι αφιερωμένο στη μνήμη του Ολοκαυτώματος και στην αντιμετώπιση του ρατσισμού, του αντισημιτισμού και του λόγου μίσους. Το συνέδριο διοργανώθηκε από τον ίδιο Οργανισμό (EJA) που εδώ και χρόνια στηρίζει δράσεις ιστορικής μνήμης και εκπαίδευσης. Ανάμεσα στους πολλούς ομιλητές ξεχώρισαν ο κ. Μπόρις Τζόνσον, τ. Πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου, ο Βόιτσεχ Κολάρσκι, Προεδρικός Υπουργός, Καγκελαρία του Προέδρου της Πολωνίας, ο Jean-Luc Crucke, Υπουργός Κινητικότητας και Οικολογικής Μετάβασης του Βελγίου, η Γαλλίδα Γερουσιαστής Λοράνς Ροσινιόλ, Αντιπρόεδρος της Αντιπροσωπείας της Γερουσίας για τα Δικαιώματα των Γυναικών, η Μαρία Έιτσαρτ, Υφυπουργός Δικαιοσύνης της Δημοκρατίας της Πολωνίας, ο Βουλευτής Tim Roca, Μέλος της Βουλής των Κοινοτήτων του Ηνωμένου Βασιλείου, ο János Bóka, Υπουργός για τις Ευρωπαϊκές Υποθέσεις της Ουγγαρίας, ενώ υπήρξε και μήνυμα του κ. Bart de Wever, Πρωθυπουργός του Βελγίου.

Οι εργασίες του συνεδρίου ανέδειξαν τον καθοριστικό ρόλο της εκπαίδευσης στην πρόληψη του ρατσισμού και του λόγου μίσους, καθώς και την εξαιρετική συνεργασία που έχει το Υπουργείο Παιδείας με το Κεντρικό Ισραηλιτικό Συμβούλιο Ελλάδος (ΚΙΣΕ).

Ο κος Καραγκούνης τόνισε ότι ως Υφυπουργός Δικαιοσύνης κατά την ψήφιση του αντιρατσιστικού νόμου της Ελλάδας του 2014, έγινε μάρτυρας

από πρώτο χέρι της σημασίας της νομικής δράσης για την υπεράσπιση της δημοκρατίας έναντι των εξτρεμιστικών δυνάμεων. Ο αντιρατσιστικός νόμος παρείχε ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο για την ποινικοποίηση της ρητορικής μίσους, της υποκίνησης σε βία και των διακρίσεων. Οι διατάξεις του, συμπεριλαμβανομένης της ρήτρας άρνησης του Ολοκαυτώματος, η οποία ποινικοποιεί τη δημόσια άρνηση ή την υποτίμηση των γενοκτονιών,

επιβεβαιώνουν ότι η υπεράσπιση της ιστορικής αλήθειας είναι απαραίτητη για την αποτροπή της διαστρέβλωσης της ιστορίας στην οποία βασίζονται οι εξτρεμιστικές ιδεολογίες.

Η υπεράσπιση της ιστορικής αλήθειας δεν είναι απλώς συμβολική – αποτελεί εγγύηση κατά της διαστρέβλωσης της ιστορίας που συχνά εκμεταλλεύονται οι εξτρεμιστές. Η εμπειρία της Ελλάδας καταδεικνύει επίσης ότι είναι δυνατόν να τηρηθεί η ελευθερία της έκφρασης, προστατεύοντας παράλληλα την κοινωνία από επικίνδυνη υποκίνηση, και ότι τα ανεξάρτητα δικαστήρια και οι εισαγγελείς είναι κρίσιμοι για την επιβολή αυτών των προστασιών.

Στη συνέχεια ο κος Καραγκούνης με όλη την αντιπροσωπεία μετέβη στο στρατόπεδο του Μπίρκεναου στο Αουσβιτς όπου ξεναγήθηκαν στους χώρους όπου έλαβαν χώρα τα σκληρά και απάνθρωπα βασανιστήρια καθώς και οι μαζικές εκτελέσεις των Εβραίων, νέων ηλικιωμένων ακόμη και μικρών παιδιών που οδήγησαν στο ολοκαύτωμα. Στο σημείο μηδέν του ολοκαυτώματος όπως έχει μείνει στην ιστορία το στρατόπεδο συγκέντρωσης του Άουσβιτς ο κος Καραγκούνης συμμετείχε σε εκδήλωση μνήμης όπου και κατέθεσε στεφάνι.