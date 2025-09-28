Στην κορυφή ο Στέφανος Ντούσκος: Κατέκτησε το χρυσό στο παγκόσμιο πρωτάθλημα κωπηλασίας

Στην κορυφή του κόσμου ο Στέφανος Ντούσκος με το πρώτο του μετάλλιο και μάλιστα χρυσό στο παγκόσμιο πρωτάθλημα κωπηλασίας.

Ξεκινώντας από την αρχή δυνατά την κούρσα του, ο Στέφανος Ντούσκος βρισκόταν σταθερά στην πρώτη 3άδα του αγώνα και στο τέλος έκανε την αντεπίθεσή του για να περάσει στην πρώτη θέση και να πάρει το χρυσό μετάλλιο στο παγκόσμιο πρωτάθλημα κωπηλασίας, επιβεβαιώνοντας ότι είναι ένας από τους κορυφαίους κωπηλάτες όλων των εποχών.

Μετά το χρυσό μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο, ο κορυφαίος Έλληνας κωπηλάτης κατάφερε να προσθέσει έναν ακόμη μεγάλο τίτλο στο παλμαρέ του, όντας πλέον ο παγκόσμιος πρωταθλητής στο αγώνισμά του.

Ο Ντούσκος έκανε χρόνο 6:36:75 στον τελικό και άφησε πίσω του τον σπουδαίο Γερμανό, Όλιβερ Ζάιντλερ, με τρίτο τον Γιαουχένι Ζαλάτι από τη Λευκορωσία.

Πηγή: newsit.gr