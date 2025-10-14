Στην Κολωνία η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας με δυναμική συμμετοχή στην έκθεση «ANUGA»

Δυναμικά έδωσε το παρόν η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας για μια ακόμη χρονιά, συμμετέχοντας στην «ANUGA», τη μεγαλύτερη έκθεση αγροδιατροφής στην Κολωνία της Γερμανίας.

Η ανακοίνωση της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας:

Για μια ακόμα χρονιά η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας έδωσε δυναμικά το παρόν στην ANUGA στη μεγαλύτερη έκθεση αγροδιατροφής στην Κολωνία της Γερμανίας, από 4 έως 8 Οκτωβρίου 2025, σε κοινό περίπτερο με τα Επιμελητήρια Αιτωλοακαρνανίας, Αχαΐας και Ηλείας με δέκα (10) επιχειρήσεις του αγροδιατροφικού κλάδου.

Πάνω από 8.000 εκθέτες από 110 χώρες μετέτρεψαν την Κολωνία σε ένα μοναδικό σημείο συνάντησης της διεθνούς βιομηχανίας τροφίμων και ποτών κατά τη διάρκεια αυτών των πέντε ημερών. Η έκθεση υποδέχθηκε περισσότερους από 145.000 επισκέπτες από περισσότερες από 190 χώρες.

Τα εξαιρετικά και τοπικά προϊόντα της Ολυμπιακής Γης που προβλήθηκαν ήταν (κατά αλφαβητική σειρά) : ελαιόλαδο, ελιές, προϊόντα ζαχαροπλαστικής, προϊόντα τρούφας - μανιταριών και σταφίδες.

Την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας εκπροσώπησε ο Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Ανάπτυξης, Ανδρέας Φίλιας, συνοδευόμενος από στελέχη της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας ΠΔΕ. Παρόντες στο περίπτερο ήταν και εκπρόσωποι του Επιμελητηρίου Αχαΐας.

Το περίπτερο της ΠΔΕ αποτέλεσε πόλο έλξης για τους επισκέπτες της έκθεσης, καθώς ήταν μέρος του Εθνικού Περιπτέρου, ενώ πραγματοποιήθηκαν πολλαπλές συναντήσεις και επιχειρηματικές επαφές. Μεταξύ άλλων, το περίπτερο επισκέφτηκε η Σύμβουλος Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων Β΄ του Γραφείου ΟΕΥ του Γενικού Προξενείου της Ελλάδος στο Ντύσσελντορφ, Νόνικα Παπαδοπούλου.