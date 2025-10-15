Στην Κέρκυρα το Δ.Σ. και η Γ.Σ. της ΔΕΠ - Ενημέρωση μελών από τον πρόεδρο της ΔΕΠ Παναγιώτη Τσιχριτζή

Στην Κέρκυρα πραγματοποιήθηκε το Δ.Σ. και η Γ.Σ. της ΔΕΠ, με τις εργασίες να ξεκινούν με την ενημέρωση των μελών από τον Πρόεδρο Παναγιώτη Τσιχριτζή

Με απόλυτη επιτυχία ολοκληρώθηκαν οι εργασίες του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης της ΔΕΠ (Διαχειριστικής Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Δυτικής Ελλάδος – Πελοποννήσου – Ηπείρου & Ιονίων Νήσων ) που πραγματοποιήθηκαν στις 10 και11 Οκτωβρίου στην Κέρκυρα, μετά από πρόσκληση του Προέδρου του Επιμελητηρίου Κερκύρας, Κώστα Μουζακίτη. Οι συνεδριάσεις έλαβαν χώρα στην αίθουσα της Συγκλήτου μετά από ευγενική παραχώρηση του Ιονίου Πανεπιστημίου.

Οι εργασίες ξεκίνησαν με την ενημέρωση των μελών από τον Πρόεδρο της ΔΕΠ Παναγιώτη Τσιχριτζή, με τον απολογισμό των πεπραγμένων του φορέα, από την ημέρα ανάληψης των καθηκόντων του.

Μεταξύ άλλων αναφέρθηκε στο κλείσιμο της προηγουμένης προγραμματικής 2014-2020 όπου καταβλήθηκε από την ΔΕΠ κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να επιτευχθεί μεγάλη απορρόφηση, και να ολοκληρωθούν τα έργα έγκαιρα,εκταμιεύοντας 600 εκ. € σε επιχειρήσεις των 4 περιφερειών της γεωγραφικής της επικράτειας.

«Ήταν μια κουραστική, επίπονη εργασία σε όλα τα στάδια διαχείρισης των έργων καθώς και της επικοινωνίας- εξυπηρέτησης των συναλλασσόμενων με την ΔΕΠ, που εκ του αποτελέσματος δικαίωσε τους κόπους μας» , τόνισε ο Πρόεδρος.

Για την Προγραμματική 2021-2027 ο Προέδρος ενημέρωσε το Σώμα ότι εκτός του Προγράμματος ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ και του ΔΑΜ (Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης), ολοκληρώθηκε και η διαδικασία υπογραφής όλων των Επιχειρησιακών Συμβάσεων (ΠΕΠ) μεταξύ ΕΦΕΠΑΕ και Περιφερειών.

Αναλυτική ενημέρωση για το σύνολο του διαχειριστικού έργου του Φορέα πραγματοποιήθηκε από την Γεν. Διευθύντρια Μάγδα Πετροπούλου .

Ακολούθως, σε όλα τα θέματα των ημερήσιων διατάξεων υπήρξε είχε την ομόφωνη έγκριση του σώματος, ενώ ακολούθησε διαλογική συζήτηση μεταξύ των Προέδρων των Επιμελητηρίων και των εκπροσώπων τους.

Αυτό που τονίστηκε από όλες τις πλευρές ήταν η ανάγκη στενής συνεργασίας των περιφερειών και του επιχειρηματικού κόσμου ώστε τα ευρωπαϊκά προγράμματα να ανταποκρίνονται στις ανάγκες των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

Τους συμμετέχοντες στην Γενική Συνέλευση υποδέχθηκε ο Πρύτανης του Ιόνιου Πανεπιστήμιου Ανδρέας Φλώρος, ενώ τίμησε με την παρουσία του ο Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων Ιωάννης Τρεπεκλής, ο οποίος εξήρε το καλό κλίμα συνεργασίας μεταξύ Περιφέρειας και Επιμελητήριων για το καλό των επιχειρήσεων και ανανέωσε την εμπιστοσύνη του στον φορέα. Στην Γενική Συνέλευση της ΔΕΠ συμμετείχε και ο Επίτιμος Πρόεδρος και Σύμβουλος Διοίκησης του ΕΦΕΠΑΕ,Πλάτων Μαρλαφέκας.

Στις εργασίες του Δ. Σ. και της Γ.Σ. συμμετείχαν:

Παναγιώτης Τσιχριτζής (Πρόεδρος ΔΕΠ-Πρόεδρος Επιμελητηρίου Αιτωλοακαρνανίας), Παναγιώτης Παπαδόπουλος(ΑντιπεριφερειάρχηςΔυτικής Ελλάδας και Εκπρόσωπος της Περιφέρειας , Νίκη Μαλαφούρη ( Αντιπρόεδρος της ΔΕΠ -Πρόεδρος Επιμελητηρίου Ζακύνθου), Σπύρος Μπέκας(Αντιπρόεδρος της ΔΕΠ -Πρόεδρος Επιμελητηρίου Ιωαννίνων) , Κωνσταντίνος Μουζακίτης(Πρόεδρος Επιμελητηρίου Κέρκυρας), Κωνσταντίνος Λεβέντης (Πρόεδρος Επιμελητηρίου Ηλείας) , Δημήτρης Χουλιάρας (Πρόεδρος Επιμελητηρίου Άρτας) , Παναγιώτης Ψυχογιός (Εκπρόσωπος Επιμελητηρίου Αργολίδας),Αντώνης Κουνάβης (Εκπρόσωπος Επιμελητηρίου Αχαΐας) , Γεώργιος Λασκαράτος (Εκπρόσωπος Επιμελητηρίου Κεφαλληνίας και Ιθάκης),Σωτήρης Κουκουλάκης (Εκπρόσωπος Επιμελητηρίου Κορινθίας ), Παναγιώτης Καρράς(Εκπρόσωπος Επιμελητηρίου Λακωνίας), Ανδρέας Γκούμας (Εκπρόσωπος Επιμελητηρίου Πρεβέζης), Βασίλειος Μπακατσιάς (Εκπρόσωπος Επιμελητηρίου Αιτωλοακαρνανίας),Ελευθέριος Μώρος (Εκπρόσωπος Επιμελητηρίου Αργολίδας),Νικόλαος Τότσης (Εκπρόσωπος Επιμελητηρίου Αρκαδίας), Φώτιος Φώτης (Εκπρόσωπος Επιμελητηρίου Άρτας) , Θεόδωρος Λουλούδης (Πρόεδρος Επιμελητηρίου Αχαΐας),Βασίλειος Συντώσης (Εκπρόσωπος Επιμελητηρίου Ιωαννίνων), Σοφία Θεοδωρακάκη (Εκπρόσωπος Επιμελητηρίου Ιωαννίνων) , Γκερέκος Γεώργιος (Εκπρόσωπος Επιμελητηρίου Κέρκυρας) , Ελένη Κωνσταντίνου (Εκπρόσωπος Επιμελητηρίου Κορινθίας), Ιωάννης Λιβιτσάνος (Εκπρόσωπος Επιμελητηρίου Λευκάδας) , Γεώργιος Γιολδάσης (εκπρόσωπος Επιμελητηρίου Πρεβέζης).