Παρασκευή, 31 Οκτωβρίου, 2025
ΑΚΟΥΣΤΕ ΖΩΝΤΑΝΑ
Home Αγρίνιο
Αγρίνιο

Στην Κέρκυρα η Φιλαρμονική του Δήμου Αγρινίου – Τιμητική πρόσκληση στις εκδηλώσεις για τον άγιο Σπυρίδωνα

by ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ
Share
FacebookTwitterPinterestCopy LinkViberEmail
Η Φιλαρμονική του Δήμου Αγρινίου, ύστερα από επίσημη πρόσκληση της ιστορικής Φιλαρμονικής Εταιρίας Κερκύρας (Παλαιά), θα έχει την τιμή να συμμετάσχει στις εκδηλώσεις προς τιμήν του Αγίου Σπυρίδωνος που θα πραγματοποιηθούν στην Κέρκυρα το Σάββατο 1 και την Κυριακή 2 Νοεμβρίου 2025.

Υπό τη διεύθυνση του Αρχιμουσικού Σπύρου Προσωπάρη, η Φιλαρμονική του Δήμου Αγρινίου θα λάβει μέρος στην καθιερωμένη λιτάνευση του ιερού σκηνώματος του Αγίου Σπυρίδωνος, η οποία τελείται κάθε χρόνο το Πρωτοκύριακο του Νοεμβρίου, σε ανάμνηση του Θαύματος του 1673. Η συμμετοχή αυτή αποτελεί ιδιαίτερη τιμή για τη Φιλαρμονική και επισφραγίζει τη μακρόχρονη φιλία και αμοιβαία εκτίμηση μεταξύ του κ. Προσωπάρη και του Αρχιμουσικού της Φιλαρμονικής του Δήμου Αγρινίου, Βασιλείου Κονήδα.

Στο πλαίσιο της επίσκεψης, το Σάββατο 1η Νοεμβρίου 2025, τα μέλη της Φιλαρμονικής θα ξεναγηθούν στο Μουσείο της Φιλαρμονικής Εταιρίας Κερκύρας, ενώ το ίδιο βράδυ θα πραγματοποιηθεί συναυλία στο Δημοτικό Θέατρο Κερκύρας.

Την Κυριακή 2 Νοεμβρίου 2025, η Φιλαρμονική του Δήμου Αγρινίου θα λάβει μέρος στην επίσημη λιτάνευση του Ιερού Σκηνώματος του Αγίου Σπυρίδωνος, τιμώντας την παράδοση και το πνεύμα αδελφοσύνης που ενώνει τις φιλαρμονικές της χώρας.

Την αποστολή θα συνοδεύει η Αντιδήμαρχος Πολιτισμού κ. Μαρία Παπαγεωργίου, ως επίσημη εκπρόσωπος του Δήμου Αγρινίου.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει

Αγρίνιο – Agrown 2025: «Η επόμενη γενιά του αγροδιατροφικού κλάδου»

AGROWN 2025: Δείτε live το συνέδριο για το μέλλον της αγροδιατροφής στο Αγρίνιο

Αγρίνιο: Συγκλονίζει το αντιπολεμικό έργο του Δημήτρη Δήμα στην οδό Βλαχερνών

Σπολάιτα Αγρινίου: Το Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας στη «Γιορτή της Ελιάς»

Ο Δημήτρης Στούμπος, γλύπτης από το Αγρίνιo, τίμησε με την τέχνη του, τους...

Ο Κωνσταντίνος Καζάκος και η Ιωάννα Πηλιχού κάνουν «Check in για 2» στο...

-
00:00
00:00

Queue

Update Required Flash plugin
-
00:00
00:00

Adblock Detected

Παρακαλούμε υποστηρίξτε μας απενεργοποιώντας την επέκταση AdBlocker από τα προγράμματα περιήγησής σας για τον ιστότοπό μας.