Στην Κέρκυρα η Φιλαρμονική του Δήμου Αγρινίου – Τιμητική πρόσκληση στις εκδηλώσεις για τον άγιο Σπυρίδωνα

Η Φιλαρμονική του Δήμου Αγρινίου, ύστερα από επίσημη πρόσκληση της ιστορικής Φιλαρμονικής Εταιρίας Κερκύρας (Παλαιά), θα έχει την τιμή να συμμετάσχει στις εκδηλώσεις προς τιμήν του Αγίου Σπυρίδωνος που θα πραγματοποιηθούν στην Κέρκυρα το Σάββατο 1 και την Κυριακή 2 Νοεμβρίου 2025.

Υπό τη διεύθυνση του Αρχιμουσικού Σπύρου Προσωπάρη, η Φιλαρμονική του Δήμου Αγρινίου θα λάβει μέρος στην καθιερωμένη λιτάνευση του ιερού σκηνώματος του Αγίου Σπυρίδωνος, η οποία τελείται κάθε χρόνο το Πρωτοκύριακο του Νοεμβρίου, σε ανάμνηση του Θαύματος του 1673. Η συμμετοχή αυτή αποτελεί ιδιαίτερη τιμή για τη Φιλαρμονική και επισφραγίζει τη μακρόχρονη φιλία και αμοιβαία εκτίμηση μεταξύ του κ. Προσωπάρη και του Αρχιμουσικού της Φιλαρμονικής του Δήμου Αγρινίου, Βασιλείου Κονήδα.

Στο πλαίσιο της επίσκεψης, το Σάββατο 1η Νοεμβρίου 2025, τα μέλη της Φιλαρμονικής θα ξεναγηθούν στο Μουσείο της Φιλαρμονικής Εταιρίας Κερκύρας, ενώ το ίδιο βράδυ θα πραγματοποιηθεί συναυλία στο Δημοτικό Θέατρο Κερκύρας.

Την Κυριακή 2 Νοεμβρίου 2025, η Φιλαρμονική του Δήμου Αγρινίου θα λάβει μέρος στην επίσημη λιτάνευση του Ιερού Σκηνώματος του Αγίου Σπυρίδωνος, τιμώντας την παράδοση και το πνεύμα αδελφοσύνης που ενώνει τις φιλαρμονικές της χώρας.

Την αποστολή θα συνοδεύει η Αντιδήμαρχος Πολιτισμού κ. Μαρία Παπαγεωργίου, ως επίσημη εκπρόσωπος του Δήμου Αγρινίου.