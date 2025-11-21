Στην Ιταλία για μεταμόσχευση μεταφέρεται το ζευγάρι που δηλητηριάστηκε από μανιτάρια στην Έδεσσα

Ο 65χρονος και η 55χρονη σύντροφός του, που νοσηλεύονται στο ΑΧΕΠΑ με οξεία ηπατική ανεπάρκεια έπειτα από κατανάλωση μανιταριών, θα μεταφερθούν μέσα στην ημέρα σε δύο διαφορετικά μεταμοσχευτικά κέντρα στη Ρώμη και στην Πίζα της Ιταλίας. Μέχρι στιγμής πάντως δεν έχει βρεθεί μόσχευμα.

Το ζευγάρι –ένας άνδρας 65 ετών και η 55χρονη σύντροφός του, μάζεψαν μόνοι τους άγρια μανιτάρια σε περιοχή της Έδεσσας και τα κατανάλωσαν. Αρχικά νοσηλεύονταν στο νοσοκομείο της Έδεσσας, ωστόσο η κατάσταση και των δύο επιδεινώθηκε σημαντικά και κρίθηκε αναγκαία η μεταφορά τους στο ΑΧΕΠΑ.

Οι γιατροί διαπίστωσαν οξεία ηπατική ανεπάρκεια, γεγονός που ενεργοποίησε άμεσα τον ΕΟΜ για διαδικασία αναζήτησης μοσχεύματος. Από το πρωί της Τετάρτης η γυναίκα είχε ήδη γίνει δεκτή από μεταμοσχευτικό κέντρο της Ιταλίας, ενώ λίγο αργότερα υπήρξε θετική απάντηση και για τον άνδρα από δεύτερο κέντρο.

Μετά την εξεύρεση συμβατών μοσχευμάτων, οργανώθηκε κατεπείγουσα αεροδιακομιδή. Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, το ζευγάρι θα αναχωρήσει εντός των επόμενων δύο ωρών με δύο ξεχωριστές πτήσεις για Ρώμη και Πίζα αντίστοιχα.

Η επιχείρηση χαρακτηρίζεται από το Υπουργείο Υγείας ως «υψηλής ταχύτητας και συντονισμού», σε μια υπόθεση όπου ο χρόνος κυριολεκτικά καθορίζει την έκβαση. Οι επόμενες ώρες θα είναι κρίσιμες για την πορεία των δύο ασθενών, που δίνουν μάχη για τη ζωή τους.

Μάριος Θεμιστοκλέους: Με τις συντονισμένες ενέργειές μας οι συμπολίτες μας έγιναν αποδεκτοί στα Μεταμοσχευτικά Κέντρα της Ρώμης και της Πίζας

«Ο Εθνικός Οργανισμός Μεταμοσχεύσεων σε συνεργασία με το σύστημα αεροδιακομιδών του ΕΚΑΒ οργάνωσαν, μέσα σε λίγες ώρες, την επείγουσα μεταφορά δύο συμπολιτών μας που δηλητηριάστηκαν από μανιτάρια, διασφαλίζοντας την ταχύτερη πρόσβαση σε μεταμόσχευση ήπατος», τονίζει σε ανάρτησή του στα social media ο υφυπουργός Υγείας, Μάριος Θεμιστοκλέους.

«Με τις συντονισμένες ενέργειες μας, οι συμπολίτες μας έγιναν αποδεκτοί στα Μεταμοσχευτικά Κέντρα της Ρώμης και της Πίζας. Η πτήση τους έχει προγραμματιστεί για τις επόμενες ώρες. Ευχαριστώ θερμά όλους τους επαγγελματίες που συνέβαλαν στην άμεση κινητοποίηση και τον συντονισμό αυτής της κρίσιμης αποστολής!», καταλήγει στην ανάρτησή του ο υφυπουργός Υγείας.

