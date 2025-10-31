Στην Ισλανδία το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Αγρινίου με το πρόγραμμα Erasmus+

Στην Ισλανδία με το Ευρωπαϊκό πρόγραμμα επιμόρφωσης Erasmus+ συμμετείχε το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Αγρινίου.

Η ανακοίνωση:

Το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Αγρινίου συμμετείχε σε επιμορφωτικό πρόγραμμα Erasmus+ΚΑ121με τίτλο «Δομημένες Εκπαιδευτικές Επισκέψεις σε Σχολεία & Εκπαιδευτικά Σεμινάρια στην Ισλανδία»(Structured Educational Visit & Training Seminarsin Iceland)το οποίο πραγματοποιήθηκε στο Ρέικιαβικ κατά την τρέχουσα περίοδο 19Οκτωβρίου έως 25 Οκτωβρίου 2025.

Η επιμόρφωση αυτή αποτελεί μέρος ενός ευρύτερου προγράμματος επιμόρφωσης του ΣΔΕ Αγρινίου μέσω ευρωπαϊκών προγραμμάτων Erasmus+ που έχουν στόχο να καταστήσουν το

ΣΔΕ Αγρινίου ένα καινοτόμο σχολείο, ένα οργανισμό μάθησης στο πεδίο της Εκπαίδευσης Ενηλίκων και της Δια Βίου Μάθησης

Κατά το διδακτικό έτος 2024-2025 η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών και των εκπαιδευομένων του ΣΔΕ Αγρινίου υλοποιήθηκε μέσα από ακόμη τρεις ροές μαθησιακής κινητικότητας στο πλαίσιο του Erasmus+ : Πραγματοποιήθηκαν μία στην Πορτογαλία (Πόρτο) μία στην Ιταλία (Παλέρμο) και μια στην Τουρκία (Κωνσταντινούπολη). Η μαθησιακή κινητικότητα στην Πορτογαλία αφορούσε Παρατήρηση στην Τάξη (Job Shadowing) ενώ οι

κινητικότητες σε Ιταλία και Τουρκία αφορούσαν επιμόρφωση ομάδας εκπαιδευόμενων του σχολείου.

Στην επιμόρφωση που πραγματοποιήθηκε στην πρωτεύουσα της Ισλανδίας συμμετείχαν εκπαιδευτικοί από δέκα ευρωπαϊκές χώρες. Από το ΣΔΕ Αγρινίου συμμετείχαν οι εκπαιδευτικοί

Δήμος Δημήτριος, Κουκούλης Κωνσταντίνος, Κουρελή Βασιλική και Νάσιος Νικόλαος.

Η ανάγκη για τη συμμετοχή στο εν λόγω Πρόγραμμα προέκυψε από την ίδια τη μεθοδολογία- καινοτομία μάθησης του σχολείου που στόχο του έχει οι ενήλικες να:

ολοκληρώσουν την υποχρεωτική εκπαίδευση

συνδεθούν με τα συστήματα εκπαίδευσης και κατάρτισης

αποκτήσουν σύγχρονες γνώσεις και δεξιότητες

ενισχύσουν την προσωπικότητά τους ανακτώντας την αυτοεκτίμηση και την αυτοπεποίθησή τους

ενταχθούν στην αγορά εργασίας ή να βελτιώσουν τη θέση τους στον χώρο της δουλειάς τους.

Σε αυτό το πλαίσιο το ΣΔΕ Αγρινίου, από την ίδρυση του το 2003, μέσω και της καινοτόμου ευρωπαϊκής επιμόρφωσης,προσπαθεί να βοηθήσει τους ενήλικες εκπαιδευόμενους παρέχοντας τους χρήσιμα και ουσιαστικά εφόδια και προσόντα ώστε να ανταπεξέλθουν στις σύγχρονες προκλήσεις.

Η παρούσα επιμόρφωση στην Ισλανδία αφορούσε την γνωριμία σε βάθος του εκπαιδευτικού συστήματος της χώρας μέσω δομημένων επισκέψεων σε σχολεία, την συμμετοχή σε ενημερώσεις εκ μέρους των σχολείων αλλά και την παρακολούθηση στην τάξη.

Ειδικότερα, το περιεχόμενο της επιμόρφωσης περιλάμβανε:

Αναλυτική και σε βάθος παρουσίαση του εκπαιδευτικού συστήματος.

Επισκέψεις σε σχολικά εργαστήρια

Παρακολούθηση και συμμετοχή σε μαθήματα στην τάξη

Διδασκαλία βασικών στοιχείων της Ισλανδικής γλώσσας

Γνωριμία με την ιστορία και τον πολιτισμό της Ισλανδίας μέσω επισκέψεων σε μουσεία και σημεία πολιτιστικού ενδιαφέροντος.

Επισκέψεις σε τόπους με ιδιαίτερα γεωλογικά χαρακτηριστικά: Τεκτονικά ρήγματα, θερμοπίδακες, σβησμένα ηφαίστεια, καταρράκτες, παγετώνες.

Στο πλαίσιο της επιμόρφωσης οι εκπαιδευτικοί του ΣΔΕ Αγρινίου συμμετείχαν σε βιωματικές δραστηριότητες που υλοποιήθηκαν σε ομάδες εργασίας εφαρμόζοντας την ομαδοσυνεργατική μέθοδο. Η σημαντική εμπειρία όλων των συμμετεχόντων στην εκπαίδευση ενηλίκων ενίσχυσε την αλληλεπίδραση μεταξύ των μελών των ομάδων και βοήθησε στην ανταλλαγή εκπαιδευτικών εμπειριών.