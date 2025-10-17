Στην Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Περιφερειών και Πόλεων ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Δημητρογιάννης Λάμπρος

Στην 23η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Περιφερειών και Πόλεων συμμετείχε ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Δημητρογιάννης Λάμπρος, εκπροσωπώντας την περιοχή μας, που διεξήχθη στις Βρυξέλλες από τις 13-15 Οκτωβρίου.

Ο κ. Δημητρογιάννης, ως μέλος του Ευρωπαϊκού Δικτύου Περιφερειακών και Τοπικών Συμβούλων, παραβρέθηκε στις κεντρικές εκδηλώσεις που ήταν υπό την αιγίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών, και ήταν αφιερωμένες στην Ευρωπαϊκή Περιφερειακή Συνεργασία, στον εκσυγχρονισμό των Πολιτικών Συνοχής μέσω στρατηγικών ανθεκτικότητας, αλλά και στις επείγουσες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν τα εδάφη της Ευρώπης. Κοινή αποδοχή όλων των συμμετεχόντων ήταν ο καθοριστικός ρόλος που διαδραματίζουν οι τοπικές και περιφερειακές αρχές στην επίτευξη των μακροπρόθεσμων μετασχηματισμών της Ευρώπης και στην οικοδόμηση μιας πιο ανθεκτικής, συνεκτικής και στενότερης Ένωσης.

Κατά τη διάρκεια της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας ο κ. Δημητρογιάννης είχε συνάντηση εργασίας με την Πρόεδρο της Επιτροπής των Περιφερειών κυρία Kata Tutto, σχετικά με την κατάσταση των Περιφερειών στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ συμμετείχε παράλληλα σε ενημερωτικές συναντήσεις με ευρωπαίους αξιωματούχους για ζητήματα περιφερειακής ανάπτυξης, κοινωνικών πολιτικών με έμφαση στη στέγαση, δημογραφικών προκλήσεων και χρηματοδότησης των αγροτικών πόρων.

Επίσης, στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Δικτύου Περιφερειακών Συμβούλων, ο κ. Δημητρογιάννης είχε ανταλλαγή απόψεων με ευρωπαίους αυτοδιοικητικούς σε διαδραστικές συνεδρίες και πολιτικές συζητήσεις, για ζητήματα καλύτερης συνεργασίας μεταξύ των ευρωπαϊκών χωρών, καθώς και τρόπους αποκέντρωσης των ευρωπαϊκών πολιτικών με σκοπό την ενδυνάμωση των περιφερειών και την ευημερία εκατομμύριων πολιτών στην Ευρώπη.