Στην Εθνική Παίδων ο Αγρινιώτης Γιώργος Καρέτσος – «Μεγάλη διάκριση για τον ΠΑΣ Ιωνικό 1980»

by ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ
Στην Εθνική Παίδων κλήθηκε ο νεαρός καλαθοσφαιριστής, Γιώργος Καρέτσος από το Αγρίνιο, μια σημαντική διάκριση για τον ΠΑΣ Ιωνικός 1980, στην ανάπτυξη και εξέλιξη των νεαρών αθλητών και αθλητριών του.

 

Σε σχετική ανάρτηση του Π.Α.Σ. Ιωνικού αναφέρεται:

«Με ιδιαίτερη χαρά και υπερηφάνεια δεχθήκαμε την κλήση του Αθλητή μας Γεώργιου Καρέτσου από τον Ομοσπονδιακό Προπονητή, στο κλιμάκιο βορρά της Εθνικής Ομάδας Παίδων, για την προπόνηση που θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη, 6 Νοεμβρίου στο Κλειστό Γυμναστήριο Μίκρας.

Η διαρκής προσπάθεια, η δέσμευση για την ατομική πρόοδο αλλά και η επιμονή για την επίτευξη των ομαδικών στόχων, έκαναν τον Γιώργο να ξεχωρίσει τόσο την προηγούμενη περίοδο όσο και κατά τη διάρκεια αυτής που διανύουμε.

Η κλήση αυτή αποτελεί μεγάλη διάκριση για τον Π.Α.Σ. Ιωνικό 1980 που συνεχίζει την ανάπτυξη και εξέλιξη των νεαρών Αθλητών και Αθλητριών του.

Καλή επιτυχία Γιώργο και πολλές ευχές για ένα ακόμη νέο ξεκίνημα με υψηλούς στόχους και πολύ δουλειά!»

