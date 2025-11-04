Στην Ελλάδα έφτασε η Κέιτ Μπλάνσετ – Φωτογραφίες από την άφιξή της στο «Ελ. Βενιζέλος»

Έφτασε στην Ελλάδα η Κέιτ Μπλάνσετ, για τα γυρίσματα της νέας της ταινίας, με τίτλο «Sweetsick», ενώ κυκλοφόρησαν στη δημοσιότητα φωτογραφίες από την άφιξή της στο αεροδρόμιο «Ελ. Βενιζέλος».

Η ηθοποιός θα βρεθεί στη Μεσσηνία και πιο συγκεκριμένα, στην Καρδάμυλη. Σε σελίδα που έχει δημιουργηθεί στο Facebook από τους θαυμαστές της Κέιτ Μπλάνσετ, δημοσιεύτηκαν στιγμιότυπα με την ίδια, την ώρα που έφτασε στην Αθήνα.

Αν και Χολιγουντιανή σταρ, η Κέιτ Μπλάνσετ εμφανίστηκε με ένα απλό και διακριτικό λουκ, που αποτελούνταν από μια μαύρη φόρμα, δερμάτινο τζάκετ και αθλητικά παπούτσια, κρατώντας έτσι χαμηλό προφίλ.

Η νέα ταινία, μια δημιουργία της ελληνικής εταιρείας Heretic σε σενάριο της Alice Birch, θα ξεκινήσει γυρίσματα στη Μεσσηνία από τις 4 έως τις 9 Νοεμβρίου, σύμφωνα με πληροφορίες της ERTNews. Οι λήψεις θα πραγματοποιηθούν σε Καρδαμύλη, Τραχήλα, Πετροβούνι και κατά μήκος της επαρχιακής οδού Αγίου Δημητρίου – Τραχήλας, όπου θα εφαρμοστούν ολιγόλεπτες ρυθμίσεις κυκλοφορίας για τις ανάγκες της παραγωγής.

Το φινάλε της ταινίας, σύμφωνα με πληροφορίες, θα διαδραματιστεί μέσα στη Μάνη, με τη σκηνή να χαρακτηρίζεται ως «κάθαρση και επιστροφή στις ρίζες». Στις θαλάσσιες λήψεις θα συμμετάσχουν τρία σκάφη, με τη Μεσσηνιακή ακτογραμμή να πρωταγωνιστεί.

Η παραγωγή έχει ήδη εγκαταστήσει βάσεις στο Νηπιαγωγείο Καρδαμύλης και στο Πνευματικό Κέντρο Τραχήλας, ενώ τα συνεργεία προετοιμάζονται πυρετωδώς. Χώροι στάθμευσης και εξοπλισμού έχουν οριστεί στον παραλιακό δρόμο της Καρδαμύλης και στην Παλιά Καρδαμύλη, με αυστηρά μέτρα ασφάλειας.

