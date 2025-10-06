Στην Αθήνα οι Έλληνες ακτιβιστές του στολίσκου για τη Γάζα με την Γκρέτα Τούνμπεργκ

Στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» στην Αθήνα έφτασαν οι 27 Έλληνες ακτιβιστές, μαζί με την Γκρέτα Τούνμπεργκ, που συμμετείχαν στον στολίσκο για τη Γάζα και είχαν συλληφθεί από το Ισραήλ.

Μαζί τους βρίσκεται η Γκρέτα Τούνμπεργκ, καθώς και ακτιβιστές άλλων εθνικοτήτων, οι οποίοι έφτασαν στην ελληνική πρωτεύουσα με πτήση τσάρτερ που απογειώθηκε από το διεθνές αεροδρόμιο Eilat-Ramon.

Στο αεροδρόμιο "Ελευθέριος Βενιζέλος”, πλήθος κόσμου, από οργανώσεις και συλλογικότητες, συγκεντρώθηκε με σημαίες και πανό για να υποδεχθεί τους επαναπατρισθέντες.

Σημειώνεται ότι οι διαδικασίες απέλασης αφορούσαν σχεδόν 470 Ευρωπαίους πολίτες που είχαν κρατηθεί από τις αρχές του Ισραήλ μετά την αναχαίτιση των σκαφών του στολίσκου Global Sumud Gaza, που είχε στόχο να σπάσει ο αποκλεισμός του παλαιστινιακού θύλακα και να παραδοθεί ανθρωπιστική βοήθεια.

Ποιοι απελάθηκαν προς Αθήνα

Στην πτήση από το Ισραήλ με προορισμό την Αθήνα είχε προγραμματιστεί να επιβιβαστούν οι 27 Έλληνες καθώς και 28 (από τους 30 που είχαν συλληφθεί) Γάλλοι, 15 Ιταλοί και 9 Σουηδοί, μεταξύ των οποίων και η Τούνμπεργκ.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Ιταλού υπουργού Εξωτερικών Αντόνιο Ταγιάνι, για τους 15 Ιταλούς έχει προβλεφθεί να υπάρχει προξενική βοήθεια στο αεροδρόμιο της Αθήνας για την ομαλή επιστροφή τους στη χώρα τους.

Από το υπουργείο Εξωτερικών της Σουηδίας δεν έχει εκδοθεί ανακοίνωση για το πώς θα αποχωρήσουν από την Αθήνα οι Σουηδοί ακτιβιστές.

Με απευθείας πτήση προς ισπανικό αεροδρόμιο έφυγαν την Κυριακή, 5/10, από το Ισραήλ και 32 Ισπανοί. Ωστόσο, οι διαδικασίες απέλασης δεν γίνονται την ίδια μέρα για όλους. Από την ισπανική αποστολή, την πολυπληθέστερη στον στολίσκο, υπάρχουν άλλοι 28 Ισπανοί που παραμένουν υπό κράτηση.

Συνολικά, μέχρι σήμερα έχουν απελαθεί 170 ακτιβιστές ενώ όσοι παραμένουν στο Ισραήλ εξακολουθούν να βρίσκονται στις φυλακές Κετζιότ, στην έρημο Νεγκέβ.

Πολλοί από τους ακτιβιστές, μεταξύ των οποίων και η Τούνμπεργκ, έχουν διαμαρτυρηθεί για τις συνθήκες κράτησης, κάτι που οι αρχές του Ισραήλ έχουν διαψεύσει.

Το μόνο περιστατικό έντασης που έχει αναφερθεί αφορά μία Ισπανίδα ακτιβίστρια που φέρεται να δάγκωσε ένα μέλος του ιατρικού προσωπικού των φυλακών προκαλώντας ένταση. Η ακτιβίστρια από την Ισπανία φέρεται να επιτέθηκε σε γυναίκα νοσηλεύτρια την ώρα που επέστρεφαν από ιατρικές εξετάσεις στις οποίες υποβλήθηκε ενόψει της απέλασής της. Για να επέλθει ηρεμία, χρειάστηκε να επέμβει η αστυνομία.

Πηγή: thetoc.gr

Φωτογραφίες αρχείο: Eurokinissi