Στην Αθήνα η Ιωάννα Τούνη μετά τη νέα αναβολή της δίκης για εκδικητική πορνογραφία

Στην Αθήνα ταξίδεψε η Ιωάννα Τούνη την Πέμπτη 13 Νοεμβρίου 2025, προκειμένου να συναντήσει ξανά τον μονάκριβο γιο της, Πάρη, ο οποίος απουσίαζε από τη Θεσσαλονίκη τα τελευταία εικοσιτετράωρα, καθώς ήταν να συνεχιστεί η δίκη της υπόθεσης εκδικητικής πορνογραφίας.

Ωστόσο η δίκη πήρε ξανά αναβολή και η γνωστή influncer κανόνισε να πετάξει από τη βάση της στην πρωτεύουσα για να πάρει τον μικρούλη και να επιστρέψουν μαζί στο σπίτι τους. Το αγοράκι κάνει συχνά ταξίδια με το αεροπλάνο καθώς η Ιωάννα Τούνη και ο Δημήτρης Αλεξάνδρου ζουν 504 χιλιόμετρα μακριά ο ένας από τον άλλον και μοιράζονται την επιμέλεια του γιου τους.

Μόλις η Ιωάννα Τούνη συνάντησε τον γιο της φρόντισε να καταγράψει τις στιγμές και δεν παρέλειψε να τις μοιραστεί με τους followers της, υπογραμμίζοντας πόσο πολύ της έλειψε ο Πάρης.

«Πόσο μου έλειψες», έγραψε στο βίντεο που ανέβασε στα stories της.

<br>

Νωρίτερα, η Ιωάννα Τούνη επέστρεψε και στα social media μετά τη νέα αναβολή στη δίκη για την υπόθεση revenge porn.

«Καλημέρα συμπεθέρα μου από εμένα και τον μικρό μου ανθόκηπο. Αυτό εδώ είναι το love language των φίλων μου, που ξέρουν πότε δεν είμαι καλά και μου φτιάχνουν τη διάθεση. Ευχαριστώ, τους λατρεύω τους φίλους μου.

Περίεργα ήμουν τις τελευταίες ημέρες, γι’ αυτό πήρα μια απόσταση. Πέρασα λίγο δύσκολα, αλλά τώρα είμαι πιο ήρεμη και σε λίγο θα πάω στο αεροδρόμιο για να πετάξω Αθήνα να πάρω τον Παρούλη. Οπότε είμαι πολύ χαρούμενη και ενθουσιασμένη. Έχω τους καλύτερους φίλους και ανθρώπους δίπλα μου», είχε αναφέρει σε άλλο βίντεο που μοιράστηκε στα stories της.

