Στην ανάρτηση του Υπουργού και η χρηματοδότηση στο Αγρίνιο

Τη χρηματοδότηση του Δήμου Αγρινίου για το γήπεδο –«θόλο» και εννέα ακόμη Δήμων ανάρτησε στα social media, o Υπουργός Εσωτερικών Θεόδωρος Λιβάνιος.

«Είναι από τις σπάνιες φορές που αναρτώ χρηματοδοτήσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, αλλά σήμερα θα κάνω μια εξαίρεση» ανέφερε ο Θ. Λιβάνιος επισημαίνοντας ότι αυτά σε 10 έργα σε 10 διαφορετικούς Δήμους της χώρας συνολικού ύψους άνω των 30εκατ. ευρώ, είναι «έργα σημαντικά για όλους και ιδίως για τη νεολαία». Και πρόσθεσε με νόημα «τώρα είναι στο χέρι των δέκα δήμων να τρέξουν γρήγορα όλες τις διαγωνιστικές διαδικασίες, προκειμένου να υλοποιηθούν και να παραδοθούν στις τοπικές κοινωνίες».

Είναι εύκολο ο Υπουργός να πετάει το μπαλάκι στους Δήμους, είναι επίσης εύκολο οι Δήμοι να το κάνουν πράξη αυτό που λέει ο Υπουργός και να τρέξουν τις διαγωνιστικές διαδικασίες. Αν όμως οι διαδικασίες αυτές καθυστερήσουν πολύ ή ακόμη χειρότερα μπλοκάρουν με ενστάσεις, προσφυγές και δικαστήρια από τους συμμετέχοντες στους διαγωνισμούς, σε ποιον θα πρέπει να πετάξουν οι πολίτες το μπαλάκι των ευθυνών. Στο εκάστοτε Δήμαρχο; Στο Υπουργό; Ή στην κακή μας τύχη;

Για παράδειγμα. στο Αγρίνιο είχαμε μια χρηματοδότηση για την ανακατασκευή του ταρτάν στο ΔΑΚ Αγρινίου, που εγκρίθηκε στα μέσα του 2025, όμως ο διαγωνισμός κόλλησε και εν τέλει ακυρώθηκε στα δικαστήρια και τέσσερα χρόνια μετά ο Δήμος Αγρινίου, αφού έπρεπε να ξαναπάρει το «ok» του Υπουργείου Αθλητισμού, ξεκινά φτου κι απ’ την αρχή… Δεν φαίνεται να φταίνε λοιπόν οι Δήμοι γι’ αυτό, αλλά το Κράτος κεντρικά, που δεν έχει ακόμη καταφέρει να βρει ένα γρήγορο και κυρίως αποτελεσματικό σύστημα για τη δημοπράτηση των έργων.

Και εν πάει περιπτώσει, μεταρρυθμιστή Υπουργέ μου, για πες μας για ποιο λόγο από τη στιγμή που ο κάθε Δήμος αιτείται κάποια χρήματα από το οποιοδήποτε Υπουργείο για τον οποιοδήποτε λόγο, θα πρέπει στη συνέχεια να συνεδριάσει το Δημοτικό Συμβούλιο ή η Δημοτική Επιτροπή και να κάνει «αποδοχή της χρηματοδότησης» για το κονδύλι που εγκρίθηκε. Αυτό δεν έπρεπε να συμβαίνει αυτόματα, με μια πράξη του ΠΟΥ του Δήμου, από τη στιγμή που ο Δήμος νωρίτερα έχει αιτηθεί τα χρήματα; Γιατί τόση γραφειοκρατική βαβούρα;

Εφημερίδα «Συνείδηση»