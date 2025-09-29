Στην Αμφιλοχία ο Σύλλογος Πανηγυριστών «Ο Άη Συμιός» για τα 200 χρόνια από τη «Μάχη του Καρβασαρά»

Η πόλη της Αμφιλοχίας, το Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου 2025, ήταν ο τέταρτος σταθμός της μεγάλης Δράσης που υλοποιεί ο Σύλλογος Πανηγυριστών «Ο Άη Συμιός» με τη σύμπραξη του Ομίλου Φίλων Ιστορικού Οπλισμού και Φορεσιάς «Ο ΛΙΑΡΟΣ» και της Διεθνούς

Αδελφότητας των Απογόνων των Ελεύθερων Πολιορκημένων, υπό την αιγίδα του Δήμου Ι.Π Μεσολογγίου και του Υπουργείου Πολιτισμού, τιμώντας τα 200 χρόνια από την Ηρωική Έξοδο των Ελευθέρων Πολιορκημένων.

Στην Κεντρική Πλατεία Αμφιλοχίας και στο πλαίσιο των επετειακών εκδηλώσεων για τα 200 χρόνια από τη «Μάχη του Καρβασαρά» παρουσιάστηκε η παράσταση με τίτλο: «200 Χρόνια Μνήμης – Η Έξοδος του Μεσολογγίου μέσα από το Πανηγύρι τ’ Αη Συμιού».

Στις 28 Σεπτεμβρίου του 1825, ο Καρβασαράς έγινε πεδίο σφοδρής μάχης ανάμεσα στα στρατεύματα του Καραϊσκάκη και τη φρουρά που είχε αφήσει ο Κιουταχής για τον ανεφοδιασμό του οθωμανικού στρατού, που εκείνη την περίοδο πολιορκούσε το Μεσολόγγι. Ο Καραϊσκάκης πέτυχε μεγάλη νίκη βοηθώντας έτσι τους πολιορκημένους Μεσολογγίτες. Έτσι, ο Δήμος Αμφιλοχίας τίμησε τον «Αετό των Αγράφων», με την ανέγερση του ανδριάντα του στην Κεντρική πλατεία της πόλης καθώς και με την οργάνωση εκδηλώσεων τιμής και μνήμης.

Κατά τον προσφώνησή του, ο Αντιπρόεδρος του Συλλόγου Πανυγηριστών «Ο Άη Συμιός» κ. Σωκράτης Τσιτσέλης, εξέφρασε θερμές ευχαριστίες προς τον Δήμαρχο Αμφιλοχίας κ. Σάκη Τορουνίδη και τον Αντιδήμαρχο Πολιτισμού κ. Κώστα Γαλάνη, για την πρόσκληση και τη ζεστή φιλοξενία τους, καθώς και στον κ. Νίκο Τελώνα, ο οποίος υπηρέτησε την τοπική αυτοδιοίκηση επί σειρά ετών και «αποτέλεσε τον συνδετικό κρίκο που ένωσε τη Νυχτομαχία του Καρβασαρά με την Έξοδο του Μεσολογγίου».

Τα κείμενα που απέδωσε με εκφραστική δύναμη η κ. Μαρίνα Κασσαβέτη, καθήλωσαν το κοινό ενώ το θερμό του χειροκρότημα κορυφώθηκε στη δραματική σκηνή της Εξόδου, που αποδόθηκε με ένταση και παραστατικότητα. Η μεγάλη συμμετοχή του κόσμου - παρά τις αντίξοες καιρικές συνθήκες- κατέδειξε πως τα μηνύματα θυσίας, ελευθερίας και ενότητας, παραμένουν ζωντανά και επίκαιρα, 200 χρόνια μετά.