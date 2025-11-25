Στην Αμφιλοχία ο Νίκος Χαρδαλιάς για το τελευταίο αντίο στον πατέρα του

Στην Αμφιλοχία για το τελευταίο αντίο στον πατέρα του, βρέθηκε ο Νίκος Χαρδαλιάς, μετά την εξόδιο ακολουθία καθώς εκεί ήταν επιθυμία του εκλιπόντος να ταφεί.

Στην εξόδιο ακολουθία στον Ιερό Ναό του Αγίου Γεωργίου Καρέα. βρέθηκαν, μέλη της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και στελέχη της κυβέρνησης και βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, όπως ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, η υπουργός Εργασίας, Νίκη Κεραμέως, ο αναπληρωτής υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Κωνσταντίνος Κυρανάκης, ο βουλευτής της ΝΔ και πρώην υφυπουργός Εξωτερικών, Τάσος Χατζηβασιλείου, ο πρώην γενικός γραμματέας του πρωθυπουργού, Γρηγόρης Δημητριάδης.

Η σορός του εκλιπόντος βρισκόταν στον ναό από τις 09:30 και όσοι, αγαπημένοι, συγγενείς και φίλη ήθελαν, τον αποχαιρέτισαν.

Μετά την εξόδιο ακολουθία η οικογένειά του, συνόδευσε τη σορό στην Αμφιλοχία, όπου εκεί στο Κοιμητήριο της πόλης, δίπλα στην Εκκλησιά του Ταξιάρχη στις 16:00, θα πραγματοποιηθεί η ταφή του, όπως άλλωστε ήταν και η τελευταία του επιθυμία.

Όπως είχε πληροφορήσει ο Νίκος Χαρδαλιάς με ανάρτησή του στα social media, «ο πατέρας μας ήθελε να ταφεί δίπλα στον πατέρα του και παππού μας Νίκο και να ξεκουραστεί στην γη της Αιτωλοακαρνανίας που τόσο αγάπησε από τα παιδικά και μαθητικά του χρόνια».

protothema.gr