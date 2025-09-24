Στην Αμφιλοχία ο CEO της Masdar - Σε πλήρη εξέλιξη το μεγάλο έργο αντλησιοταμίευσης

Στην Αμφιλοχία βρέθηκε ο CEO της Masdar, Mohamed Jameel Al Ramahi, για το μεγάλο έργο αντλησιοταμίευσης, στο πλαίσιο περιοδείας του σε ευρωπαϊκές επενδύσεις του ομίλου.

Συνοδευόμενος από μέλη της εκτελεστικής του ομάδας, επισκέφθηκε το εμβληματικό έργο αντλησιοταμίευσης που υλοποιείται στην περιοχή από την ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή, η οποία πλέον έχει περάσει στον έλεγχο της Masdar, ενισχύοντας τον διεθνή χαρακτήρα της επένδυσης.

Το αντλησιοταμιευτικό της Αμφιλοχίας αποτελεί τη μεγαλύτερη εγκατάσταση αποθήκευσης ενέργειας που κατασκευάζεται σήμερα στη χώρα με την παρουσία της ηγεσίας της Masdar στην Αιτωλοακαρνανία να στέλνει ένα σαφές μήνυμα για τη στρατηγική σημασία της επένδυσης, τόσο για την Ελλάδα όσο και για την ευρωπαϊκή ενεργειακή μετάβαση.

Θυμίζουμε ότι το mega έργο των 650 εκατ. ευρώ, φιλοδοξεί να λειτουργήσει ως «πράσινη μπαταρία» του συστήματος, ενισχύοντας την ασφάλεια τροφοδοσίας και τη διείσδυση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας.

Η ολοκλήρωση των κατασκευαστικών εργασιών έχει προγραμματιστεί για το 2026, οπότε και θα ακολουθήσουν οι απαραίτητες δοκιμές συστήματος από την εταιρεία. Αμέσως μετά, το έργο θα περάσει σε φάση πιλοτικής λειτουργίας.

Με την πλήρη ένταξή του στο δίκτυο, αναμένεται να αποφέρει σημαντικά οφέλη ενισχύoντας την ενεργειακή επάρκεια της χώρας, και μειώνοντας σει την εξάρτηση από εισαγόμενα καύσιμα. Παράλληλα, θα προσφέρει μεγαλύτερη ευελιξία και σταθερότητα στο ηλεκτρικό σύστημα ενώ θα επιτρέψει την αυξημένη συμμετοχή ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, συμβάλλοντας στη μείωση του συνολικού κόστους ηλεκτρισμού.

Το έργο προβλέπει συνολική ισχύ 680 MW σε παραγωγή και 730 MW σε άντληση, με δύο ανεξάρτητους άνω ταμιευτήρες –τον Άγιο Γεώργιο (χωρητικότητα 5 εκατ. κ.μ.) και τον Πύργο (2 εκατ. κ.μ.)– ενώ ως κάτω ταμιευτήρας αξιοποιείται η λίμνη Καστρακίου της ΔΕΗ. Η εκτιμώμενη ετήσια παραγωγή φτάνει τις 816 GWh, ποσότητα ικανή να καλύψει τις ανάγκες εκατοντάδων χιλιάδων νοικοκυριών με πράσινη ενέργεια.

Η μεγάλη καινοτομία έγκειται στη δυνατότητα συνεχούς ανακύκλωσης του νερού καθώς όταν υπάρχει πλεονάζουσα παραγωγή από αιολικά ή φωτοβολταϊκά πάρκα, το νερό αντλείται στους ταμιευτήρες, αποθηκεύοντας ενέργεια. Στις ώρες αιχμής επιστρέφει στον κάτω ταμιευτήρα, παράγοντας ηλεκτρισμό και σταθεροποιώντας το δίκτυο. Πρόκειται ουσιαστικά για ένα κυκλικό σύστημα που λειτουργεί σαν επαναφορτιζόμενη φυσική μπαταρία.

Καθοριστικό βήμα για την πρόοδο του έργου ήταν η συμφωνία δανεισμού ύψους 620 εκατ. ευρώ με την Τράπεζα Πειραιώς, σε συνδυασμό με την επιχορήγηση 250 εκατ. ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης.

Σε τροχιά ανάπτυξης πράσινο χαρτοφυλάκιο 6 GW

Για τη Masdar, η Αμφιλοχία δεν αποτελεί απλώς μια μεγάλη ελληνική επένδυση. Είναι μέρος ενός ευρύτερου σχεδιασμού που θέλει την εταιρεία να αναπτύξει έργα άνω των 6 γιγαβάτ στην Ελλάδα μέχρι το 2030, εντάσσοντας τη χώρα στον πυρήνα του ευρωπαϊκού της χαρτοφυλακίου.

Ο παγκόσμιος στόχος παραμένει σταθερός: 100 GW εγκατεστημένης ισχύος από καθαρές μορφές ενέργειας έως το τέλος της δεκαετίας.

Η επίσκεψη του CEO στην Αμφιλοχία υπογραμμίζει ότι το mega project δεν είναι απλώς μια επένδυση υποδομής, αλλά μια κομβική πρωτοβουλία για την ενεργειακή αυτονομία της Ελλάδας και την επίτευξη των ευρωπαϊκών στόχων για την κλιματική ουδετερότητα, ανοίγοντας τον δρόμο και για άλλα έργα.

Όπως σημειώνει μεταξύ άλλων ο όμιλος, βρίσκεται σε τροχιά ανάπτυξης 6 γιγαβάτ καθαρής ενέργειας έως το τέλος της δεκαετίας, μόνο στην Ελλάδα, διαδραματίζοντας σημαντικό ρόλο στην προώθηση του ενεργειακού μετασχηματισμού της Ευρώπης.

