Στην Αιτωλοακαρνανία η δεύτερη μεγαλύτερη παραλία της Ελλάδας με την ατελείωτη αμμουδιά

Στην Αιτωλοακαρνανία βρίσκεται η δεύτερη μεγαλύτερη παραλία της Ελλάδας με την ατελείωτη αμμουδιά και τις αμμοθίνες.

Το καλοκαίρι, ο νους μας τρέχει συνεχώς στις παραλίες (όταν βέβαια μας το επιτρέπουν οι δεκάδες φωτιές που κατακαίνε τη χώρα κάθε χρόνο τέτοια εποχή από άκρη σε άκρη). Μικρές, μεγάλες, με γαλάζια, κρυστάλλινα νερά, αμμουδιά, βλάστηση, άλλες κοντά μας, ενώ άλλες αρκετά χιλιόμετρα μακριά. Το καλό με την Ελλάδα είναι πως μπορείς να βρεις μία παραλία (ή και περισσότερες) για κάθε γούστο.

Αυτή τη φορά, δε θα αναφερθούμε, όμως, σε κάποιο «κρυμμένο» διαμάντι, αλλά σε μια τεράστια λωρίδα στεριάς στην Αιτωλοακαρνανία, η οποία σχηματίζει τη δεύτερη μεγαλύτερη (σε έκταση) παραλία της χώρας. Το όνομά της; Λούρος.

Με μήκος 17 χιλιόμετρα ο Λούρος αποτελεί τη δεύτερη μεγαλύτερη παραλία στην Ελλάδα. Αν και οι ντόπιοι θέλουν να τη χαρακτηρίζουν ως τη «μεγαλύτερη της χώρας», η αλήθεια είναι πως βρίσκεται πίσω από το Μονολίθι της Πρέβεζας, το οποίο έχει μήκος 25 χιλιόμετρα.

Η παραλία του Λούρου από την πλευρά της αποτελεί μία από τις ελάχιστες σε όλη τη χώρα όπου σχηματίζονται αμμοθίνες, ενώ από το 1974 προστατεύεται από τη Σύμβαση RAMSAR.

Βρίσκεται 16 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά του Νεοχωρίου στον νομό Αιτωλοακαρνανίας και κάθε χρόνο γίνεται πόλος έλξης για τους κατοίκους της περιοχής, αλλά και τουρίστες από διάφορα μέρη της Ελλάδας και του εξωτερικού.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Xristodoulos Bagias (@xristodoulosbagias)

Η χλωρίδα της περιοχής περιλαμβάνει δάφνες, κέδρους, κρίνα της άμμου και αρμυρίκια, ενώ πλούσια είναι και η πανίδα του βιότοπου, καθώς περιλαμβάνει πλήθος πουλιών, όπως πελεκάνων, πελαργών, αγριόχηνων, καρδερίνων, κοτσυφιών, αηδονιών.

Ο Λούρος έχει οργανωμένα σημεία με beach bars, ωστόσο υπάρχει άπλετος χώρος και για εκείνους που θέλουν να αποφύγουν τον πολύ κόσμο.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Dimitris Koufos (@dimitris_koufos)

H αμμουδιά της παραλίας είναι τεράστια και τα νερά της αρκετά ρηχά, κάτι που την καθιστούν ιδανική επιλογή για οικογένειες με παιδιά. Για να φτάσει κάποιος εκεί τώρα, θα πρέπει να κατευθυνθεί προς Νεοχώρι και να αναζητήσει την ταμπέλα που θα τον οδηγήσει στην παραλία του Λούρου.