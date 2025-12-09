Στην 3η θέση του διασυλλογικού Κυπέλλου Ελλάδος σκοποβολής στα 300 μέτρα ο Αγρινιώτης Βαγγέλης Καρακίτσος

Ο Αγρινιώτης Βαγγέλης Καρακίτσος κατέκτησε την 3η θέση στον τελικό του διασυλλογικού Κυπέλλου Ελλάδος σκοποβολής στα 300 μέτρα! Με ανάρτησή του έκανε γνωστή την είδηση και συμπλήρωσε: “ευχαριστώ πάρα πολύ τον Πρόεδρο και προπονητή μου Βασίλη Κωσταρέλλο τον όμιλο μου καθώς και όλους τους συναθλητές μου. Είναι μεγάλη ικανοποίηση για εμένα με τις επιδόσεις και την συνέπεια μου να φέρνω διακρίσεις στον όμιλο. Μπορεί το άθλημα της σκοποβολης να είναι μοναχικό στον αγώνα, αλλά υπάρχει μια ομάδα ανθρώπων που στηρίζει καθημερινά για να έρθουν τα μετάλλια!”