Η στιγμή που ο Ισραηλινός διπλωμάτης δέχεται επίθεση στο Πεκίνο – Σοκαριστικό video

Στη Γαλλία ένας άνδρας περίπου 20 ετών μαχαίρωσε και σκότωσε έναν καθηγητή σχολείου, ενώ δύο ακόμα άτομα νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση. Ο δράστης φώναζε «Αλλάχου Ακμπάρ» και σύμφωνα με την αστυνομία είναι Τσετσένος. Λίγο νωρίτερα πραγματοποιήθηκε επίθεση σε έναν διπλωμάτη του Ισραήλ στο Πεκίνο.

Συγκεκριμένα, στο Πεκίνο ένας άνδρας και συγκεκριμένα ένα Ισραηλινός διπλωμάτης δέχτηκε επίθεση με μαχαίρι από έναν άγνωστο στη μέση του δρόμου.

Ο άνδρας προσπαθεί να απομακρυνθεί, ενώ ο άνδρας επιτίθεται με μανία στον ισραηλινό διπλωμάτη.

Το βίντεο από την επίθεση είναι σοκαριστικό:

Israeli diplomat stabbed in full public view on the streets of Beijing, China.

The call for Global Day of Jihad by Hamas wasn’t an empty threat. Stay Safepic.twitter.com/B2YKWrQHya

